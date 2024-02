Vence, momenti di festa: da metà febbraio al 10 marzo è il momento del “Gamin’rient”

“Gamin’rient”, il carnevale dei bambini si svolgerà a Vence da domani, sabato 17 febbraio al 10 marzo 2024.

Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo: meritano una segnalazione i quattro “momenti forti” della manifestazione.



Carnevale Provenzale - Sabato 17 febbraio

Al suono dei pifferi, tamburini, piccoli flauti, violini e fisarmoniche, si svolge lungo le strade cittadine la sfilata del carnevale provenzale con arlequins, paillasse, boufetaïres e lunes per scacciare gli spiriti maligni dell'inverno.

L’invito è di presentarsi con vestiti bianchi e cuffie da notte per festeggiare al meglio il Carnevale e l'arrivo delle belle giornate!



Spettacoli di strada e museo delle nuvole - Sabato 24 febbraio - Cité Historique

Nel cuore della città storica una giornata di festa incentrata su quattro piazze con spettacoli di teatro di strada, racconti, circo e laboratori,

Il museo delle nuvole: un tempo ibrido durante il quale le nuvole, il cielo, l'acqua in tutte le sue forme diventano spazi di scoperte, di sogni. L'insieme dei commercianti della città storica accoglierà le persone con offerte golose, decorative durante la giornata.



Patrimonio naturale - visita guidata, spettacolo e urban game – Dal 29 febbraio al 4 marzo 2024

“Focus patrimonio" con visite guidate, escursioni, urban game e spettacoli.



Festival della magia - 8, 9 e 10 marzo (a pagamento, a partire da 10€)

Parking Saint Anne – Teatro mobile da 90 posti.