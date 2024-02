Villefranche, è il momento del Combat Naval Fleuri (Foto)

Oggi, lunedì 19 febbraio 2024, a Villefranche-sur-Mer, le barche dei pescatori, dette “Pointus”, saranno addobbate con fiori multicolori, mimose, garofani e sfileranno davanti a migliaia di spettatori: i pescatori indosseranno i tradizionali abiti provenzali e daranno vita ad una spettacolare battaglia navale floreale.

I numeri sono notevoli:

60.000 oeillets

1,2 tonnellate di mimosa

oltre 20 pointus

una media di più di 5000 visitatori

Per la 120a edizione del Combat Naval Fleuri saranno organizzati intrattenimenti vari con gruppi di musica popolare e uno spettacolo musicale.

L’ingresso e le animazioni saranno gratuite.

Questo il programma del combat naval fleuri





Ore 11: Sfilata di Carnevale sulle banchine del Port de la Santé.

Ore 14 - Combattimento navale Fiorito e battaglia dei fiori in acqua - Port de la Santé.

A fine combattimento: Animazione folcloristica - Place Amélie Pollonnais

Tutto il giorno

Promenade Fleurie in città e Quiz con una cena da vincere





Il Combat Naval Fleuri è un appuntamento che risale al 1902, trasmesso di generazione in generazione rappresenta uno degli elementi forti di una cultura condivisa. La battaglia navale fiorita rappresenta l'occasione, per Villefranche sur Mer, per riproporre le proprie radici culturali ed offrire un impareggiabile spettacolo: tanta gente si affolla per assistere ad una vera festa della tradizione e ad un insolito, quanto colorata, spettacolo.