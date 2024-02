Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Dal 22 al 24 febbraio 2024 - Morgane Berling - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30 ;



Dal 23 al 25 febbraio 2024 - Discours à la nation – Antibéa, ore 20,30 e 17 ;



Domenica 25 febbraio 2024 - Improvisation théâtrale – Antibéa, ore 20,30 ;



Exposition tir d'essai n°6 : sniperjackdelamuerte - es Arcades Antibes – Fino al 30 marzo



Exposition Immersion Cap d'Antibes - Véronique Laures - Casemate n°5 – Fino al 28 febbraio ;



Farandole photographique - Casemate n°24 et 25 – Fino al 24 febbraio 2024;



A la découverte des zones humides - Médiathèque Albert Camus – Fino al 28 febbraio 2024.



Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10



Une balade naturaliste – mercoledì 28 febbraio 2024 2024 dalle 9,30 alle 12 nel Parc de Vaugrenier (appuntamento al parking des Groules)



AURON

WINTER PARTY ESF

Giovedì 22 febbraio 2024 dalle 17:15 alle 19:30.

Piste du Riou



SEMAINE DE LA MAGIE 2024

Da lunedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo 2024 dalle 17:30 alle 19:30.

Place centrale et salle Rovery



BREIL SUR ROYA

Soirée années 80

Tuffatevi nella nostalgia degli anni '80 con una festa a tema retrò! Dalla musica iconica ai look appariscenti, rivivete quell'epoca indimenticabile in una notte di divertimento, balli e ricordi. Preparatevi a fare un salto indietro nel tempo!

Sabato 24 Febbraio 2024 ORE 18,30

Salle municipale A Ca d'Breï

Place Brancion



CANNES

ATELIER, L'ÂGE DE GLACE

Giovedì 22 febbraio 2024 ore 15

Espace Mimont

5 rue de Mimont



FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX 2024

Da venerdì 23 febbraio 2024 a domenica 25 février 2024

Horaire: Dalle 10 alle 19

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT, LA SCÈNE D'ICI MÉTAL

Venerdì 23 febbraio 2024 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



ANIMATIONS, VISITE COMMENTÉE - SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES

Venerdì 23 febbraio 2024 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



SPECTACLE, HIP-HOP SCHOOL

Venerdì 23 febbraio 2024 ore 20

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT, LA SCÈNE D'ICI POP URBAINE

Pop Urbaine - Rap - Chanson Urbaine

Sabato 24 febbraio 2024 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



SPECTACLE, CASANOVA - LE NUIT DE DRESDE

Da sabato 24 febbraio a domenicxa 25 febbraio 2024

Horaire(s) :

Samedi 24 : 20h

Dimanche 25 : 16h

Espace Mimont

5 rue de Mimont



CONCERT, LA SCÈNE D'ICI POP URBAINE

Pop Urbaine - Rap - Chanson Urbaine

Sabato 24 febbraio 2024 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



ANIMATIONS, PIÉTONISATION DU BOULEVARD DU MIDI-LOUISE MOREAU

Domenica 25 febbraio dalle 9 alle 17

Boulevard du Midi-Louise Moreau



ANIMATIONS, ESCAPE GAME ENVIRONNEMENT

Lunedì 26 febbraio 2024 ore 18

Palais des Victoires

2 avenue Maurice Chevalier



SPECTACLE, INSPECTEURE BIDOUILLE ET HARRY POTTER

Mercoledì 28 febbraio 2024

Horaire(s) :

10h, 14,30 e 16,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



EXPOSITION, BARBARA NAVI - CES PORTES DE CORNE ET D'IVOIRE

Fino a domenica 28 aprile 2024

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ISOLA

ADRENALINE FILM FESTIVAL

Da venerdì 23 a domenica 25 febbraio 2024.

Adrenaline Film Festival: film di sport estremi al cinema

06420 Isola 2000



MENTON

Les French kiss en concert

Venerdì 23 Febbraio 2024 ore 20,30

Le Lavoir Théâtre de Menton

63 boulevard du Fossan



Spectacle Zouzi

Spettacolo giovanile "Zouzi sportif malgré lui" (Zouzi, uno sportivo malgrado lui)

Sabato 24 Febbraio 2024

8 Avenue Boyer



Vipers Queen

90a Fête du Citron® - Vipers Queen, il meglio di Queen + ospite

I Vipers sono una band italiana che rende omaggio a Freddie Mercury e ai Queen. Dal 2002 hanno tenuto oltre 1.000 esibizioni, cercando di ricreare nel dettaglio le leggendarie canzoni del gruppo britannico. Naturalmente, mettendo in risalto la potenza musicale della band più famosa del mondo, ma anche utilizzando gli abiti e le acconciature caratteristiche per cui Freddie Mercury e i suoi uomini erano noti.

24 febbraio 2024 ore 20,30

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer



90ème Fêt du Citron®

Les corsos nocturnes de la Fête du Citron

Jeudi 29 février de 21h à 22h30



Les corsos des Fruits d'or sur la promenade du soleil

Dimanche 25 février de 14h30 à 16h

Dimanche 3 mars de 14h30 à 16h



Exposition de motif d'agrumes

Jardins Biovès (entrée face au Casino Barrière)

Fino a domenica 3 marzo 2024

Inauguration le samedi 17 février à 11h

Entrée libre et gratuite



Mostra "Storia dei Giochi Olimpici in Francia

In occasione dei Giochi Olimpici del 2024, la biblioteca municipale di Mentone presenta una mostra che racconta la storia dei Giochi i

Fino al 16 marzo 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



MONACO

Opera - "Cavalleria rusticana & Gianni Schicchi"

Venerdì 23 febbraio 2024 alle 20,

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Opera. Direzione musicale di Speranza Scappucci. Regia di Grischa Asagaroff. Melodramma in un atto Musica di Pietro Mascagni (1863-1945). Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dall'omonima novella di Giovanni Verga. Prima: Teatro Costanzi, Roma, 17 maggio 1890.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Auditions - "The Golden Voices Music Awards"

Da sabato 24 a domenica 25 febbraio 2024, dalle 11h alle 20h

Beausoleil

Centre ville



Opera - "Rolando Villazón"

Sabato 24 febbraio 2024 alle 20,

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Concerto lirico. Diretto da Lena-Lisa Wüstendörfer. Estratti da opere di Handel, Mozart, Haydn, Donizetti, Verdi, Offenbach, Tosti, tra gli altri...

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Opera - "Cavalleria rusticana & Gianni Schicchi"

Domenica 25 febbraio 2024 alle 15

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Opera. Direzione musicale di Speranza Scappucci. Regia di Grischa Asagaroff. Melodramma in un atto Musica di Pietro Mascagni (1863-1945). Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dall'omonima novella di Giovanni Verga. Prima: Teatro Costanzi, Roma, 17 maggio 1890.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Opera - "Cavalleria rusticana & Gianni Schicchi"

Martedì 27 febbraio 2024 alle 20

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Opera. Direzione musicale di Speranza Scappucci. Regia di Grischa Asagaroff. Melodramma in un atto Musica di Pietro Mascagni (1863-1945). Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dall'omonima novella di Giovanni Verga. Prima: Teatro Costanzi, Roma, 17 maggio 1890.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a martedì 12 marzo 2024

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Un Principe, un Museo"

Fino a domenica 31 marzo 2024, dalle 9 alle 18

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco celebra l'eredità visionaria del fondatore dell'attuale museo, il Principe Ranieri III. Immergetevi nella storia della creazione del secondo Museo - un Site Museum! - situato nel cuore del Giardino Esotico, a pochi passi dalla Grotta dell'Osservatorio. Scoprite i numerosi scavi effettuati durante il regno del Principe e le donazioni senza precedenti fatte da lui e dalla Principessa Grace Kelly. Esplora una varietà di settori, dal sostegno alla lingua monegasca ai progetti di colonie di vacanza promossi da Louis Barral, allora direttore del Museo.

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a martedì 31 dicembre 2024

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

MUSIQUE DE CHAMBRE – MUSÉE CHAGALL

OPERA

Venerdì 23 febbraio 2024 alle 20.

Nella magica atmosfera di un museo notturno, partecipate a uno dei nostri concerti di musica da camera e viaggiate attraverso un ricco repertorio che privilegia le compositrici e la musica contemporanea.

Grazie a un'acustica eccezionale e alla presenza magistrale delle vetrate della Creazione del mondo, che avvolgono il pubblico con la loro luce profonda e colorata, venite a vivere un'esperienza unica nella sala da concerto progettata da Marc Chagall.

Venite a vivere un'esperienza unica nella sala da concerto progettata da Marc Chagall.

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



LOU QUEERNAVAL

Venerdì 23 febbraio 2024.

Il comitato organizzatore di LOU QUEERNAVAL vi invita a partecipare all'edizione 2024 di venerdì 23 febbraio.

Lou Queernaval si terrà gratuitamente in Place Massena, nell'ambito del Carnevale di Nizza. Non dimenticate di prenotare i vostri biglietti!

place massena



LES OGRES, SPETTACOLO

Da venerdì 23 a sabato 24 febbraio 2024.

Les Ogres, liberamente ispirato al racconto di Charles Perrault, è un Petit Poucet contemporaneo raccontato dal punto di vista del bambino.

Carole Costantini ci invita a seguirlo nel mondo fantasmagorico di un'immensa foresta, a sentire le sue speranze, le sue sensazioni, le sue singolarità.

La storia di un bambino nato troppo presto, incapace di trovare il suo posto nella propria famiglia o il suo percorso di riconciliazione con i mostri. Per attraversare questo testo originale, il cui linguaggio è a volte corrosivo, ruvido, a volte poetico e sempre giocoso, occorrono tre attori in scena e una scenografia che può essere costruita a vista.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-Fra



COMÉDIE MUSICALE : FLASHDANCE

Sabato 24 febbraio 2024 alle 20.

Per celebrare il suo 40° anniversario, il fenomeno del film di successo Flashdance torna in scena!

Una commedia musicale con una colonna sonora che ripropone i più grandi successi dance degli anni '80.

Flashdance racconta l'indimenticabile storia di Alex, operaia a Pittsburgh di giorno e ballerina in un bar di notte, che sogna di diventare un giorno una star della danza. Quando una storia d'amore con il suo capo in fabbrica minaccia di complicare le sue ambizioni, Alex impara il significato dell'amore e usa il suo talento per realizzare il suo sogno.

Unisciti a oltre 30 artisti sul palco per ballare i più grandi successi come What a Feeling, Maniac, Gloria, Manhunt, I Love Rock & Roll, Cameleon Girls...

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



ATELIERS CRÉATIFS : « DANS LA PEAU D’UN ARTISTE POP »

FINO AL 3 MARZO 2024

Questo laboratorio darà ai bambini la possibilità di dare vita a oggetti insoliti, in linea con il tema Carnaval Pop.

In programma: trucco, creazione di tatuaggi effimeri e opere artistiche.

Si consiglia l'iscrizione presso la reception del NICETOILE.

Sui diversi livelli del NICETOILE sarà inaugurata una mostra di costumi di carnevale, in linea con il tema della cultura pop.

Centre Commercial Nicetoile

30 av Jean Médecin



LE PASSEUR DE LUMIÈRE, SPETTACOLO

Sabato 24 febbraio 2024 alle 10.

Domenica 25 febbraio 2024 alle 15.

Gaia, la dea della terra, sta per accogliere Huma! Un piccolo uomo che imparerà a crescere, ad amare la natura, i fiori e gli animali. Per crescere nella luce, Huma incontrerà "Il Passatore di Luce". Imparerà la generosità, la condivisione e la fratellanza. Lungo il cammino, Huma incontrerà alcuni strani personaggi: Capucine il fiore, Chapichapo il gatto, il clown sognatore, L'Amoureuse e gli "Oisanges"! Tutti loro lo aiuteranno a superare le sue paure e le sue ombre. Questa dolce storia di iniziazione è un viaggio per grandi e piccini. Come nella vita, impariamo dai nostri incontri, dai nostri scambi e dalla nostra voglia di condividere.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



CONCERT 2.0 – CONCERT DE FAMILLE

Domenica 25 febbraio 2024 alle 11.

L'Orchestra Filarmonica vi invita a spalancare le porte del Teatro dell'Opera e ad avvicinare i vostri bambini alla musica con questi concerti pensati proprio per le FAMIGLIE.

Serie TV (Star Trek, Mission Impossible, Game of Thrones...) cartoni animati (Albator, Simpsons, Naruto, Peppa Pig...) e videogiochi (Mario, Sonic, Final Fantasy, Pokemon...)

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



ARTHUR ET LA SORCIÈRE À MOUSTACHE

Domenica 25 febbraio 2024 alle 10:30.

Mercoledì 28 febbraio 2024 alle 17.

Sabato 2 marzo 2024 alle 15.

Giovedì 7 marzo 2024 alle 10:30.

Uno spettacolo simpatico e partecipativo per grandi e piccini, dove vengono trasportati in un'avventura ammaliante da personaggi originali e accattivanti !

Arthur è un ragazzino a cui piace divertirsi. Ma oggi è tutto solo e annoiato!

Mentre cerca dei compagni di gioco, vivrà una divertente avventura. Incontra Zozo, un gatto pazzo che conosce un sacco di giochi e diventano amici. Zozo arriva al punto di portare Arthur nella foresta dove incontra diversi animali che ancora non conosce.

Ma questa foresta è anche abitata dalla strega con i baffi che tende una trappola ad Artù. Per liberarsi dall'incantesimo della strega, Artù avrà bisogno dell'aiuto dei bambini !!!!...

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



CARNAVAL DE NICE “ROI DE LA POP CULTURE”

FINO AL 03 MARZO 2024

Place Masséna



CARNAVAL DE NICE : INAUGURATION DU VILLAGE CARNAVAL

FINO AL 03 MARZO 2024

Il Villaggio del Carnevale 2024 si trova nel cuore del villaggio di Nizza, sulla Promenade du Paillon, nella piazza Général Leclerc.

Gratuito e aperto a tutti, il Villaggio permette ai visitatori di riappropriarsi dell'evento "Carnevale di Nizza". Ogni giorno il pubblico troverà animazioni artistiche, stand gastronomici, laboratori creativi e mostre.

Promenade du Paillon



DÉCOUVRIR LES ATELIERS DE FABRICATION DE LA CONFISERIE FLORIAN

FINO AL 03 MARZO 2024

Orari di apertura ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Visitate il laboratorio dove si disegnano maschere di carnevale in cioccolato veneziano e dove ogni pezzo è unico. Producono anche tavolette di cioccolato con coriandoli colorati e dolci.

Confiserie Florian du Vieux-Nice

14 quai Papacino



GURU – LAURENT PETITGIRARD, OPERA

Giovedì 22 febbraio 2024 alle 20.

Sabato 24 febbraio 2024 alle 15.

Ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a Jonestown nel 1978, "Guru" racconta la storia di una setta isolata su un'isola. Marie, una nuova seguace, incoraggia i discepoli a resistere al guru. Il guru decide allora che il "grande viaggio" avrà finalmente luogo.

Opera in tre atti - Libretto di Xavier Maurel basato su un'idea originale del compositore - Prima rappresentazione al Castle Opera di Stettino, Polonia, il 28 settembre 2018

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule

06300 Nice



CARNAVAL DE NICE : CORSO CARNAVALESQUE ILLUMINÉ

Sabato 24 febbraio 2024 alle 20:30.

Martedì 27 febbraio 2024 alle 20:30.

Sabato 2 marzo 2024 alle 20:30.

La sera, i carri vengono addobbati con le loro luci più belle. Tutto si illumina, le animazioni visive si decuplicano, le troupe artistiche e musicali che animano il percorso offrono un vero e proprio spettacolo di suoni e luci.

Place Masséna



CARNAVAL DE NICE : BATAILLES DE FLEURS

Sabato 24 febbraio 2024 alle 14:30.

Mercoledì 28 febbraio 2024 alle 14:30.

Sabato 2 marzo 2024 alle 14:30.

I carri decorati con composizioni floreali formano un elegante corteo, dove personaggi con costumi straordinari, musica, profumi e colori si mescolano per il piacere degli occhi!

Ogni anno, le attrici in costume sfilano su carri addobbati con bellissimi fiori e inondano il pubblico di fiori.

Place Masséna



EXPOSITION ‘POP ART’

FINO AL 10 MARZO 2024

Centre Commercial Nicetoile

30 av Jean Médecin



EXPOSITION : ROBERT FORTE – REGARD SUR LES ALPES SAUVAGES

FINO AL 17 MARZO 2024

"Un grave incidente stradale mi ha lasciato disabile. Per dare un senso alla mia vita, ho deciso di orientarmi verso la fotografia naturalistica". Robert Forte

Originario di Nizza e amante della montagna, Robert Forte dedica il suo tempo a questa passione, che ci immerge nel meraviglioso mondo della fauna selvatica. Per lui è un'occasione per divertirsi con le cime delle montagne o con i colori del cielo, e per assistere al comportamento degli animali nel loro ambiente naturale.

Approfittiamo di queste osservazioni e incontri magici!

Musée de la Photographie Charles Nègre (Galerie du Musée)

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



SAINT ETIENNE DE TINEE

GRAND LOTO D’HIVER

Sabato 24 febbraio 2024 dalle 19:30 alle 23.

Grand loto hivernal du Comité des fêtes.

Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner.

Places limitées.

Apéro, planche fromage charcuterie buvette et restauration rapide.

Saint-Étienne-de-Tinée



“COCORICO” CINÉMA ITINÉRANT

Martedì 27 febbraio 2024 dalle 20:30 alle 22:30.

Salle des fêtes



SAINT LAURENT DU VAR

LES JAQUONS – ANIMATIONS VACANCES SCOLAIRES FÉVRIER 2024

DAL 26 FEBBRAIO AL 08 MARZO 2024

589 avenue de la libération



SAINT MARTIN VESUBIE

VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

Giovedì 22 febbraio 2024 alle 16.

Giovedì 29 febbraio 2024 alle 16.

Giovedì 7 marzo 2024 alle 16.

Venez découvrir l’histoire de notre brasserie et venez échanger avec notre équipe. La bière du Pays niçois à Saint-Martin Vésubie au cœur du Mercantour.

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Lieu-dit Pra de la Majou



CONFÉRENCE “MALADIE D’ALZHEIMER, MÉMOIRE ET PSYCHOTRAUMATISME, PRÉVENTION ET TRAITEMENT”

Sabato 24 febbraio 2024 dalle 16 alle 18.

par Philippe Robert, professeur de Psychiatrie- Pour adultes et adolescents.

Médiathèque Départementale

52 Bd Lazare Raiberti



MICROAVENTURE EN RANDO HIVERNALE

Dal sabato 24 a domenica 25 febbraio 2024.

Saint-Martin-Vésubie



JOURNÉES MULTI-ACTIVITÉS – VESUBIA MOUNTAIN PARK

DAL 24 FEBBRAIO AL 10 MARZO 2024

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



SPECTACLE JEUNE PUBLIC “L’INSPECTEUR TOUTOU”

Domenica 25 febbraio 2024 dalle 15 alle 16.

Espace Jean Grinda

Place de la Gare routière



STAGES NATATION ET ESCALADE

DAL 26 FEBBRAIO AL 10 MARZO 2024

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



TENDE

Spectacle conté

Spettacolo di narrazione "Itzo, par tous les temps" (Itzo in tutte le stagioni)

Sabato 24 Febbraio 2024 ore 15

Musée départemental des Merveilles à Tende

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

DESCENTE AUX FLAMBEAUX ET FEUX D’ARTIFICE

Venerdì 23 febbraio 2024.

La Colmiane