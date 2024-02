Cannes, un anno di mostre. Il calendario

Nel corso del 2024, la città di Cannes propone dieci mostre in grado di soddisfare tutte le sensibilità.

Opere d'arte contemporanea, fotografie antiche e attuali, sculture, dipinti o documenti d'archivio, sono presentati in sette siti comunali: il Palais des Festivals et des Congrès, il Musée des Explorations du Monde, il Suquet des Artistes, il Musée du Masque de fer et du Fort Royal, gli Archives municipales de Cannes, la Villa Domergue e l’Espace Miramar



Questo il calendario

Barbara Navi - Ces portes de corne et d’ivoire - Suquet des Artistes, 7 rue Saint-Dizier, Cannes – Fino a domenica 28 aprile 2024 – Costo: 4,50 euro / 2,50 euro (gratuito per chi ha meno di18 anni);



De l’Orient à Cannes, un voyage pictural à travers les collections du musée des explorations du monde - Musée des explorations du monde, place de la Castre, Le Suquet, Cannes – Fino a domenica 3 novembre 2024 – Costo : 6,50 euro / 3,5 euro (gratuito per chi ha meno di18 anni) ;



Corinna Busch – La beauté de l’âge, photographies - Espace Miramar, 35 rue Pasteur, Cannes - Da mercoledì 6 a domenica 31 marzo 2024 – Ingresso gratuito;



Exposition de l’artiste Julien des Monstiers - Suquet des artistes, 7 rue Saint-Dizier, Cannes – Da sabato 11 maggio a domenica 22 settembre 2024 - Costo: 4,50 euro / 2,50 euro (gratuito per chi ha meno di18 anni);



George Nuku – « Bottled Sea 2124 » - Musée du Masque de fer et du Fort Royal, île Sainte-Marguerite, Cannes – Da venerdì 17 maggio a domenica 17 novembre 2024 - Costo: 6,50 euro / 3,5 euro (gratuito per chi ha meno di18 anni);



Exposition des œuvres d’Odette DOMERGUE - Villa Domergue, 15 impasse Fiesole, Cannes – Da luglio a settembre 2024 (prossimamente le date precise) - Costo: 6,50 euro / 3,5 euro (gratuito per chi ha meno di18 anni);



9e Musée Éphémère du Cinéma – The Kid, Charlie Chaplin - L’exposition - Palais des Festivals et des Congrès, 1 boulevard de la Croisette, Cannes – Da martedì 9 luglio a domenica 25 agosto2024 - Costo: 4,50 euro / 2,50 euro (gratuito per chi ha meno di18 anni);



Exposition d’Olivia Paroldi - Espace Miramar, 35 rue Pasteur, Cannes – Da lunedì 9 a domenica 22 settembre 2024 - Ingresso gratuito;



Le temps du renouveau – Cannes, 1944-1947 - Archives municipales de Cannes, Espace Calmette, 18 rue du docteur Calmette, Cannes – Da ottobre 2024 a giugno 2025 (prossimamente le date precise) - Ingresso gratuito;



Vanuatu. La voix des ancêtres - Musée des explorations du monde, place de la Castre, Le Suquet, Cannes – Da dicembre 2024 a maggio 2025 - (prossimamente le date precise) - Costo: 6,50 euro / 3,5 euro (gratuito per chi ha meno di18 anni).