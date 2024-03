In questa settimana andremo a vedere cosa si intende per segnaletica antincendio visto che tutto ha a che fare con il dover rispettare assolutamente tutte le norme di protezione antincendio che sono previste dalle leggi.

Parliamo di cose che non si possono sottovalutare nell'ottica di prevenire in maniera precisa da eventuale propagazione e formazione degli incendi, oltre al fatto che può essere importante per permettere un salvataggio delle persone che sono in pericolo e che dovrà essere rapido.

Questa cosa riguarda soprattutto i luoghi di lavoro dove un incendio può portare a delle conseguenze veramente molto gravi sia dal punto di vista della salute e dell’incolumità delle persone, ma anche per quanto riguarda l'aspetto economico.

Tutto questo ha a che fare soprattutto con quelle persone che lavorano in un ambiente chiuso e che devono poter operare in maniera sicura, cercando di completare le loro mansioni, senza incorrere in nessun infortunio e rischio per la loro sicurezza e salute.

Questo è il motivo per il quale la segnaletica di sicurezza e più nello specifico quella antincendio diventerà uno strumento molto efficace nell'ottica di diminuire il numero di episodi gravi di questo genere.

Ricordiamo che quando si parla di protezione nei luoghi di lavoro bisogna fare riferimento delle leggi vigenti in materia proprio di sicurezza e salute del lavoratore, e cioè ci riferiamo al testo unico sulla tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che è legato al decreto legislativo numero 81 del 2008, oltre che ai criteri generali della prevenzione degli incendi, che invece sono collegati all'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo numero 139 relativo al 2006.

Si tratta di norme tecniche di prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro, e comprende tutta una serie di misure che serviranno sia per ridurre la probabilità dell’attivazione di un incendio, ma anche per limitare le conseguenze, attraverso delle caratteristiche costruttive che possono essere vie di esodo, ma anche impianti o compartimentazioni.

In particolare viene richiesta la presenza di questa segnaletica di sicurezza definibile antincendio che deve esserci in tutte le unità produttive o aziende fornendo disposizioni in materia

Altri particolari importanti su questi aspetti

nel senso che la segnaletica servirà ai lavoratori per individuare eventualmente la dislocazione di attrezzature rischi, ed eventuali via di fuga.

Questa segnaletica quindi è fondamentale sul luogo di lavoro, perché avrà il compito di catturare l'attenzione immediata di una persona, trasmettendo un messaggio che sarà efficace e semplice.

Quindi ci saranno cartelli di sicurezza che sono realizzati con forme e colore diverso in base al messaggio da trasmettere, perché per esempio abbiamo il colore rosso, che è legato ai segnali di divieto, e cioè ci sono dei comportamenti che non si possono avere perché metterebbero in pericolo una persona come per esempio fumare o usare fiamme libere.

Abbiamo anche il colore giallo e arancione che invece hanno a che fare con degli avvertimenti, e che segnalano un pericolo o una situazione che può essere rischiosa.