Monaco, bilancio positivo per l'esperienza Ecoletopie alla scuola Saint-Charles

Ideato dallo studio smarin nel 2022 in occasione della mostra «L'Art d'Apprendre, una scuola dei creatori» al Centro Pompidou Metz, il dispositivo si è diffuso per la prima volta in un istituto scolastico, a Monaco.

Così, «Ecoletopie» è stato collocato in un'aula della scuola Saint-Charles da settembre a fine febbraio. Durante questo periodo, gli studenti di quarta elementare e la loro insegnante si sono evoluti in un ambiente totale, i cui obiettivi principali sono: la mobilitazione dell'attenzione, l'intelligenza collettiva, l'esercizio della sensibilità e la coscienza del corpo.

Il dispositivo, di cui ogni pezzo è realizzato con materiali puri e non trattati, scelti con la massima cura per le loro qualità naturali, è stato accompagnato da una serie di conversazioni e workshop pratici condotti da smarin, durante i quali i bambini hanno potuto prendere coscienza dell'importanza della loro postura e della loro mobilità in classe, del ruolo del collettivo in numerose attività, o ancora dell'importanza del tempo di pratiche sensibili nell'acquisizione delle conoscenze.