Abbinamenti dei vestiti: suggerimenti per farli bene

La capacità, da parte di un outfit, di affascinare al primo sguardo non risiede solamente nell’esclusività o nell’originalità dei singoli capi, ma nell’insieme generale e nel modo in cui sono abbinati.

Nell'era digitale in cui viviamo, l'accesso a una vasta gamma di risorse online ha rivoluzionato il modo in cui ci vestiamo e combiniamo i nostri abiti.

Grazie a internet, infatti, è possibile trovare una miriade di suggerimenti e ispirazioni su come abbinare i vestiti in modo efficace e stiloso. Inoltre, la crescente popolarità dei servizi di shopping online, inclusi quelli come Fullgadgets specializzati in abbigliamento personalizzato di qualità, consente di trovare indumenti che si adattano perfettamente al proprio stile e alle proprie preferenze, facilitando ulteriormente il processo di abbinamento dei vestiti.

Se ci si ferma un attimo a pensare, le regole a cui fare riferimento sono poche e semplici da gestire. Nel caso, per esempio, dei look femminili da giorno, in particolar modo quelli da sfoggiare in ufficio, può bastare un focus azzeccato sugli accessori per spiccare per eleganza e ricercatezza.

Se si tende a indossare, sul luogo di lavoro, il tailleur, capo legato indissolubilmente a concetti di emancipazione femminile, una buona idea può essere quella di abbinare décolleté con il tacco. Attenzione, però: non deve essere troppo alto!

Per intenderci, il 12 è considerato eccessivo per un ambiente di lavoro.

Le combinazioni possibili sono numerosissime! In queste settimane che ci vedono, giorno dopo giorno, avvicinarci alla primavera, in tantissime stanno tirando fuori dall’armadio un capo come il blazer.

Nato in Inghilterra, per la precisione in occasione di un ricevimento del 1873 nel corso del quale l’equipaggio di una fregata, presentatosi al cospetto della Regina Vittoria, la fece così tanto innamorare delle giacche che indossavano, che ricordano appunto l’attuale blazer, da portarla a sceglierle come divise per i membri della Royal Navy, è un vero passepartout.

Con forme meno rigide rispetto a quelle della giacca formale, può essere abbinato, se lo si desidera, con una camicia. Il bianco è il colore principale che si può scegliere, ma non l’unico.

Da non dimenticare, per esempio, è la possibilità di focalizzarsi su cromie neutre.

Look versatile: consigli per abbinamenti vincenti

Proseguiamo parlando dei consigli per abbinamenti vincenti legati a look versatili, adatti sia all’ufficio sia alla sera. In entrambi i casi, se si ha intenzione di spiccare per eleganza, è possibile fare riferimento ai completi a sigaretta.

Lato cromatico, a differenza di quanto specificato nelle righe precedenti è possibile andare oltre alle cromie neutre, dando spazio a colori audaci come il blu e il rosso bordeaux.

Ancora una volta possiamo accorgerci che i dettagli fanno la differenza. Un look come quello che abbiamo appena descritto può essere reso ancora più speciale con una tracolla lunga e con dettagli luccicanti.

Lato gioielli, ci si può sbizzarrire orientandosi, per esempio, verso dei pendenti. Attenzione: questi orecchini non sono adatti a chi ha un viso lungo. In questo caso, una buona soluzione è il focus su orecchini a cerchio, possibilmente di dimensioni medie.

Come abbinare i colori

Parliamo ora di qualche consiglio per abbinare i colori. Il tono su tono è possibile? Assolutamente sì. L’importante, però, è non sceglierlo in casi in cui è richiesta una particolare cautela nel dress code, come per esempio i colloqui. Il rischio dell’effetto divisa, infatti, è dietro l’angolo.

Se proprio si ama l’idea di osarlo, lo si può prendere in considerazione per delle feste, puntando sulla presenza di accessori come la sciarpa o la borsa per “rompere” la continuità cromatica.

Nei casi in cui si ha intenzione, invece, di creare un outfit originale ma adatto a situazioni come l’ufficio quando ci sono indicazioni sul casual per il dress code, si può puntare sui colori analoghi, ossia quelli vicini su uno strumento prezioso per chi ama la moda, ossia il cerchio di Itten.