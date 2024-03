La Direzione del Turismo e dei Congressi di Monaco presenta il bilancio 2023 e gli orientamenti strategici per il 2024

Il 2023 è stato un grande anno e si è concluso con un tasso di occupazione negli hotel del Principato del 57%, in aumento di 1 punto rispetto al 2022. Il prezzo medio è aumentato del 3,5%, raggiungendo il valore record di 474€ IVA esclusa.

Guy ANTOGNELLI, Direttore del Turismo e dei Congressi, ha riferito che la DTC intensificherà ulteriormente le proprie azioni commerciali sui mercati più dinamici e si concentrerà sul rilancio dei mercati essenziali che, sebbene sempre preponderanti, non sono così dinamici come in precedenza.