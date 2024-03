Villeneuve Loubet la tibetana: il 10 marzo la cittadina della Costa Azzurra vivrà la giornata del Tibet libero

Villeneuve Loubet, Tibet in festa

Il 10 marzo è un giorno di lutto per tutti i tibetani perché segna il triste anniversario del massacro di Lhasa avvenuto il 10 marzo 1959 e l'esilio del Dalai Lama in India.

Domenica 10 marzo 2024 sarà anche un giorno di speranza per tutti i tibetani che confidano che la loro nazione ritrovi la sua libertà e che la loro cultura sia preservata.

In quella ricorrenza, in tutto il mondo, molti comuni testimoniano, con la bandiera tibetana, la loro solidarietà con i tibetani in esilio.

A Villeneuve Loubet la bandiera tibetana sventola tutto l'anno davanti al municipio e, dal 2016, è stato creato un rapporto forte con Dzong di Lhuntzé, un comune del sud del Tibet.

Dieci anni fa è stata creata la Giornata del Tibet Libero per celebrare la cultura tibetana con numerose associazioni e la presenza di artisti impegnati come Véronique Jannot che è la madrina di questa manifestazione unica in Francia.

Anche quest’anno il 10 marzo 2024 "Villeneuve Loubet la Provençale" diventerà « Villeneuve Loubet la Tibétaine ».

Il programma completo della decima giornata del Tibet Libre che si terrà a Villeneuve Loubet il 10 marzo 2024 è inserito al fondo di questo articolo.