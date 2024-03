Nizza si prepara a onorare l’ottantesimo anniversario della propria Liberazione

Quest’anno, la Francia commemora l’80° anniversario dello sbarco alleato e delle sue città liberate nel 1944.



A Nizza viene commemorato ogni anno l’anniversario della Liberazione ritendendo un preciso dovere trasmettere alle giovani generazioni la memoria di quanto accadde e rendere omaggio ai resistenti nizzardi che liberarono la città, a rischio della vita, nei combattimenti del 27 e 28 agosto 1944.

Per onorare al meglio sia l’80mo anniversario dalla Liberazione sia quello della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, a partire dal mese di marzo, verrà avviato un ambizioso programma non solo commemorativo il cui percorso si dipanerà in tutto il 2024.





L’obiettivo è quello di coinvolgere non solo gli appassionati di storia, ma anche di offrire alle famiglie e a tutte le generazioni di nizzardi una proposta il più possibile varia ed assortita che ricordi episodi e avvenimenti legati alla Liberazione di Nizza.



Gli omaggi, gli eventi culturali e sportivi esalteranno il dovere della memoria e quello di informare e coinvolgere tutte le generazioni per buona parte del 2024.

Gli eventi organizzati dalla Città di Nizza in occasione dell'80° anniversario della Liberazione della Francia hanno ottenuto la certificazione da parte della “Missione di Liberazione” del Governo.

Saranno presto elencati e mappati sul sito di Mission Libération che è una struttura interministeriale che mira a prefigurare, organizzare e promuovere il programma commemorativo dell'80° anniversario.



L'ottenimento della certificazione si basa su diversi criteri quali l'accuratezza storica, il tributo ai dispersi e il rispetto dei sopravvissuti oltre al coinvolgimento dei giovani, alla promozione del patrimonio locale ed alla capacità di accogliere un vasto pubblico all'evento.