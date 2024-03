Nizza: sono 600 le colonnine per la ricarica elettrica delle auto nella Métropole

L’elettrico, nel settore dei trasporti rappresenta il futuro e attrezzarsi il più velocemente possibile è assolutamente necessario per un territorio turistico che desidera mantenere ed incrementare i flussi.

Chi rimarrà indietro in questo percorso, le località che non saranno in grado di soddisfare le esigenze dei turisti, giunti a bordo di auto elettriche o che ne hanno noleggiate in loco, rischia di rimanere al palo e di pagarne le conseguenze.

A Nizza lo hanno capito…da altre parti no, commettendo un errore imperdonabile!

Così l’obiettivo è quello di consentire di poter ricaricare il proprio veicolo elettrico ovunque, in modo comodo, veloce ed economico: la Métropole Nice Côte d’Azur prosegue con convinzione sulla strada della posa di colonnine sul proprio territorio.

Si è passati da una flotta di 145 punti di ricarica nel 2019 a 600 punti di ricarica, ormai presenti in tutti e 51 i comuni, comprese le località di alta e media montagna.



Così l'obiettivo di 600 punti di ricarica previsti per fine 2025 è stato raggiunto, quasi 2 anni prima del previsto e l’intenzione è quella di progredire con una crescita di 50 punti di ricarica entro il 2025, il che porterà a 700 il totale.



Dal 2019, quasi 5,9 milioni di euro sono stati investiti dalla Métropole nell'ambito di un appalto pubblico assegnato a Enedis con terminali di ricarica per lo più accelerati e veloci (22 e 50 kVA).



La rete Prise de Nice ( clicca qui ) registra così i seguenti dati:

7.240 persone iscritte;

270.000 sessioni di ricarica nel 2023 (+35% / 2022) e 600.000 dal 2019;

3.136 tonnellate di CO2 evitate;

132 punti di ricarica per gli operatori di car sharing (Renault Mobility, Getaround) e 10 punti di ricarica per i taxi di Nizza.



Per quanto concerne i parcheggi interrati pubblici sono 268 terminali previsti nei parking gestiti da Parcs d'Azur.



Già consegnati :

Palmeira: 19 posti attrezzati,

Tribunale: 20 posti attrezzati,



Entro l'estate 2024 :

Valombrose: 16 posti a inizio marzo 2024

Gorbella: 10 posti a fine marzo 2024

Louis De Coppet: 11 posti a fine marzo 2024

Jean Bouin: 95 posti a fine aprile 2024

Palais Massena: 28 posti maggio/giugno 2024

Corvesy: 21 posti maggio/giugno 2024

Jeanne d’Arc: 48 posti al parto luglio 2024 (ovvero 20% dei posti)