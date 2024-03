Cap3000: da marzo arriva Le Diamantaire

Novità a Cap3000: dopo Parigi, Los Angeles, New York, Barcellona e Bruxelles, Le Diamantaire, noto per le sue opere di street art ispirate ai diamanti, a partire da giovedì 14 marzo 2024, proporrà un percorso artistico pensato appositamente per il Corso, l’ala del lusso del grande centro commerciale di Saint Laurent du Var.

Il percorso artistico offre un viaggio attraverso una serie di installazioni tanto innovative quanto affascinanti. Mescolando abilmente estetica urbana, riflessioni sulla luce e materiali di recupero, le opere presentate, alcune delle quali create appositamente per l'occasione, incarnano la visione unica del suo autore ma anche quella degli spettatori.

Per CAP3000, Le Diamantaire creerà pezzi unici che saranno un invito per i visitatori a scattare foto con e nei suoi pezzi brillantemente scolpiti.

Oltre ad esporre una maestosa plafoniera, sorprendenti sculture murali o i suoi celebri «diamantoscopi», Le Diamantaire si riallaccerà anche alle radici della street art proponendo una trentina dei suoi diamanti firmati in stile «Space Invaders».

Intitolata «Giochi di riflessi», la mostra da vedere e vivere, riflette così la volontà costante di CAP 3000 di offrire esperienze uniche ai suoi visitatori.