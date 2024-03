Al Palais de l'Europe di Mentone il 1° Forum dei cittadini di azione sociale

Gli operatori dell'azione sociale incontreranno la popolazione sabato 16 marzo, al Palais de l'Europe, per il 1° Forum Cittadino dell'Azione Sociale.

Umanitario, sanitario, infantile, anziano, legale. Più di quaranta di loro presenteranno il servizio a favore di una città unita.

Vi invitiamo a partecipare per scoprire la ricchezza dell'offerta sociale della città, confrontandovi con professionisti e associazioni che operano sul territorio per raccoglierei tutte le informazioni delle quali avete bisogno. Il tutto in un unico luogo.

Attività e convegni scandiranno la mattinata.

Il 1° Forum dei cittadini di azione sociale si terrà sabato 16 marzo, dalle 9 alle 13, al Palais de l'Europe. Ingresso gratuito