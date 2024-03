Di sicuro è un argomento molto interessante quello che riguarda la costruzione piste ciclabili e più che interessante è soprattutto importante per noi come collettività e sappiamo quanto queste piste possono essere importanti per diminuire l'inquinamento e per stimolare le persone e prendere la bici per andare al lavoro o per andare a fare qualsiasi altra cosa all'interno della loro vita quotidiana, evitando di prendere la macchina o di altri veicoli che comunque inevitabilmente inquinano.

Infatti, ci sono molte persone che magari amano anche andare in bici, però siccome vivono in una grande città molto trafficata ne hanno paura e quindi senza piste ciclabili giustamente questo rischio non se lo vogliono prendere.

Così come ci possono essere altre persone che magari ancora non hanno una bici e ci stanno pensando se acquistarla o no e magari accorgersi che nella loro città ci sono nuove piste ciclabili che loro magari potrebbero sfruttare per andare al lavoro in quel percorso è chiaro che sarà un incentivo in più.

Per questo quando si tratta di programmare questi lavori si parla di lavori molto importanti per permettere a tutti i ciclisti di potersi muovere serenamente senza avere paura che una macchina li mette sotto, che poi purtroppo come vediamo è un qualcosa che succede spesso.

Questo che diciamo giustamente i Comuni lo sanno molto bene e sanno benissimo che non basta solo fare molte a quelle macchine per eccesso di velocità se non si danno degli stimoli alle persone e se non si danno delle alternative soprattutto e questo poi incontrato significa fare un bando per scegliere un'impresa che poi si occuperà della costruzione della stessa.

Impresa che poi chiaramente a parte occuparsi della costruzione della pista ciclabile e quindi occuparsi delle varie fasi, dovrà poi prendersi l'impegno della manutenzione che significa per esempio magari migliorare la segnaletica perché gli autisti che devono essere consapevoli della pista ciclabile.

Se parlassimo con una di queste imprese che in genere si occupa di costruire le piste ciclabili e parliamo di quelle imprese che magari siano esperte nei lavori pubblici, ci darebbero che comunque il primo punto che riguarda questa costruzione e scegliere la parte cromatica della pista ciclabile e quindi scegliere una pavimentazione tra tante.

La costruzione di una pista ciclabile è un intervento complesso

Quello che dicevamo nel titolo di questa seconda parte e cioè che una costruzione di una pista ciclabile è un intervento complesso ribadisce un po’ quello che abbiamo spiegato nella prima e aggiungiamo che questo implica saper scegliere un'impresa tra tante avendo una certa garanzia che è un'impresa esperta in particolare nella costruzione di queste piste.

Impresa che dovrà conoscere varie tecniche di costruzione che potrebbero essere anche innovative e soprattutto dovrà stare attente alla scelta dei materiali che devono essere adeguati rispetto alla pavimentazione e anche alla base dove si costruirà.

Certamente poi bisognerà mettersi d'accordo anche per quanto riguarda la parte economica e questo implica un preventivo dettagliato con le varie voci di spesa e deve essere un preventivo soprattutto trasparente.