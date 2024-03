In questo articolo andiamo a parlare di un tema molto delicato per alcune persone che soffrono di un problema abbastanza disagevole e imbarazzante, per il quale c'è bisogno del laser per fistole anali che fa parte di una branca della chirurgia che utilizza sempre più spesso appunto il laser.

Negli ultimi anni Infatti quest'ultimo strumento ha trovato un impiego molto vasto in tanti interventi chirurgici diversi, perché viene apprezzato per il fatto di essere un'alternativa non troppo invasiva rispetto ad altre: ed ecco perché proprio per le fistole anali uno degli approcci più innovativi è proprio quello legato al laser, il quale attraverso una fibra che va ad operare per la chiusura della fistola in questione di una persona, che di sicuro proverà un certo fastidio il disagio ad avercela.

Quindi ci si può riferire a uno specialista che sa usare proprio questo laser per andare a chiudere uno o più fistole anali, e cioè quei canali che si sviluppano partendo dalla fine dell'intestino fino ad arrivare alla pelle che c'è vicino l'ano.

Teniamo presente queste fistole di solito vengono fuori nel momento in cui è stato drenato del pus per via di un ascesso anale, anche perché al suo posto rimarrà un canale vuoto. Però dobbiamo considerare che sono tante le motivazioni per le quali possono nascere queste fistole, come per esempio quando subentrano delle complicanze, per problemi già abbastanza seri dal punto di vista della salute come l'Hiv, la tubercolosi, la diverticolite e il morbo di Crohn.

In altri casi invece vengono fuori per delle complicazioni che hanno a che fare con degli interventi chirurgici che sono vicini in quell'area, tenendo presente che si tratta di una patologia abbastanza imbarazzante perché non solo provoca dolore e irritazione, ma può provocare anche fuoriuscite che trasmettono un brutto odore.

Una persona si accorgerà di questo problema perché noterà nelle feci pus e sangue, oltre al fatto che potrebbe avere difficoltà nella defecazione. Per fortuna c'è la chirurgia che offre diverse opzioni per trattare una condizione così spiacevole, come per esempio l'apertura della fistola con l'incisione.

Altri modi a parte il laser di operare per queste fistole

In altri casi queste fistole vengono trattate con una colla speciale, o con un tappo a forma di cono. Ma sono tutte cose abbastanza rischiose: ed ecco perché non sono molte apprezzate a differenza del laser, che invece che viene amato per il fatto di non essere troppo invasivo.

Ma soprattutto non causa danni significativi al muscolo dello sfintere: ed ecco perché il rischio di incontinenza dopo l'intervento sarà notevolmente ridotta.

Ovviamente questo non significa che la fistola non si possa ripresentare, perché questa è una cosa molto soggettiva, e comunque anche dopo il trattamento bisogna essere seguiti allo specialista.

Ricordiamo infine che dal punto di vista pratico la chiusura della fistola utilizzando il laser comporta l’introduzione della fibra di quest'ultima nella fistola, passando dall'esterno, nonché il suo passaggio, che avviene utilizzando l'apertura verso l'interno del retto.

In questo modo il laser sarà attivato e il tessuto che lo circonda si restringe a mano a mano che le proteine vengono modificate per via della torsione.