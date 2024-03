Mercoledì 13 marzo si apre la 40ª edizione della Printemps des arts di Monte-Carlo

Ogni anno viene scelto un artista figurativo per illustrare il festival. Per questa 40º Printemps des arts de Monte-Carlo , saranno le immagini dell'immenso fotografo Sebastiao Salgado ad illustrare questa edizione incentrata sui Canti della terra. Fotografo dell'ecologia in senso nobile, sarà presente per la proiezione del documentario a lui dedicato, Le sel de la Terre, diretto da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado.