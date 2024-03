Saint-Raphaël, fine settimana all’insegna del fumetto

Il prossimo fine settimana (9 e 10 marzo 2024) Saint-Raphaël ospita il Festival del Fumetto e della Gioventù.

L'ospite d'onore della sesta edizione della manifestazione é Miguel Diaz Vizoso, il designer dei Puffi.

Sono attesi almeno 19 autori internazionali per impreziosire un fine settimana all’insegna di incontri, autografi e spettacoli: un fine settimana in cui grandi e piccini si troveranno in un fantastico incontro con il fumetto.





Presenti gli autori

Antunès (Princesse Nian Nian),

Barbaud (Il était une fois l’homme),

Batem (Marsupilami),

Behem (Gaspard de Besse),

Elsa Brants (Save me Pythie),

Miguel Diaz Vizoso (Les Schtroumpfs),

Ernst (Boule à Zéro),

Sandrine Goalec (Les Souris du Louvre),

Hardy (Pierre Tombal),

Estelle Hanon (Mademoiselle Sarah),

Huet (Yggdrasil Sentai,...),

Jenfevre (Les Gendarmes),

Linck (Fanfaronnades),

Nora Moretti (Princesse Sara, Le Jardin des Fées),

Curd Ridel (Angèle et René),

Rodrigue (Cubitus, Clifton, Roméo et Juliette, Loser Jack, Louis De Funès : Drôles de Vies...),

Rodriguez (Donald),

Anne Quérol (Surfeurs etc...),

The Last Kamit.

Programma delle due giornate

Dediche e autografi tutta la giornata (programma da consultare sul posto) - Gli autori dedicheranno solo gli album acquistati presso la libreria ufficiale (Carlo Magno), o quelli da loro venduti direttamente. Non è consentito portare i propri fumetti.

Diversi laboratori didattici e creativi per bambini.

Passeggiate della mascotte ufficiale Puffetta

Mostra sull'opera di Nora Moretti (Principessa Sara)

Photocall

Spettacoli di marionette sabato e domenica alle 14,30 presso l'Auditorium del Palazzo dei Congressi: “Symphonic Marsupilami” (biglietti gratuiti da ritirare alla reception del festival)

Informazioni utili

L'ingresso al festival, i laboratori e tutte le attività sono gratuiti.



Il Festival de la BD et de la Jeunesse si svolgerà al Palais des Congrès di Saint-Raphaël sul Quai Commandant le Prieur 101.