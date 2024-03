Aeroporto di Nizza: si potrà volare verso quattro nuove destinazioni con easyJet

EasyJet ha annunciato quattro nuove rotte internazionali da Nizza: Agadir (Marocco), Atene (Grecia), Praga (Repubblica Ceca) e Malta con la seguente frequenza:

2 voli settimanali per Agadir: martedì e sabato dal 3 settembre – esclusiva easyJet.

2 voli settimanali per Atene: martedì e sabato dal 28 maggio, per la stagione estiva.

2 voli settimanali per Malta: giovedì e domenica dal 27 giugno – esclusiva easyJet.

2 voli settimanali per Praga: giovedì e domenica dal 10 ottobre.



Queste novità portano a 46 il numero di destinazioni servite da easyJet a Nizza per l'estate 2024: la compagnia aerea è la seconda, a corto e medio raggio in Francia, ed uno dei principali attori nella connettività tra le regioni francesi e verso le principali destinazioni europee.

I biglietti per queste nuove tratte sono già in vendita.



Essendo la compagnia aerea regionale leader in Francia easyJet soddisfa l’esigenza di connettività veloce e conveniente tra le regioni francesi e a livello internazionale.



Con queste quattro novità easyJet offre ai residenti della Costa Azzurra un'ampia scelta di destinazioni, ideali per le vacanze estive e autunnali: Agadir, le sue acque cristalline e il surf, Atene, dove la grandezza della Storia è visibile ad ogni angolo, Praga, dove magia medievale ed eleganza barocca si incontrano e Malta, gioiello del Mar Mediterraneo con strade pittoresche.