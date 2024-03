DGA Group Italia illumina la Festa della Donna con Empowerment e Innovazione

In una giornata dedicata al riconoscimento delle conquiste femminili, DGA GROUP ITALIA ha alzato l’asticella negli standard dell'Empowerment Femminile italiani, con una celebrazione eccezionale per la Festa della Donna. Un evento unico, svoltosi nel cuore di Torino che non è stato soltanto un tributo alle Donne ma anche una dimostrazione dell'impegno profondo e duraturo di DGA GROUP ITALIA verso l'uguaglianza di genere e l'inclusività.

Un appuntamento dal parrucchiere per una piega e un brindisi speciale con il Ceo e Founder dell’azienda, Enrico De Gregorio per tutte le dipendenti di DGA GROUP ITALIA, che nel pomeriggio di venerdì 08 marzo si sono trovate al centro delle celebrazioni, accompagnate dal titolare in persona, hanno viaggiato su un bus noleggiato per l’occasione e sono state accolte in un esclusivo salone di bellezza di Corso Moncalieri a Torino.

La scelta di un rinomato salone di bellezza per trascorrere il pomeriggio non è stata casuale ma è stata guidata dal desiderio di offrire alle dipendenti un'esperienza di relax e apprezzamento unica.

Enrico De Gregorio, CEO e fondatore di DGA GROUP ITALIA, ha personalmente accompagnato le sue collaboratrici, sottolineando l'importanza di una leadership che valorizzi il benessere e l'empowerment del suo team.

"Vogliamo che le nostre dipendenti si sentano speciali, valorizzate e sostenute, non solo oggi ma ogni giorno”, ha affermato De Gregorio.

"Il nostro evento per la Festa della Donna è un simbolo del nostro impegno nella costruzione di un ambiente di lavoro positivo e incoraggiante, dove la parità di genere e l'empowerment non sono solo parole vuote, ma realtà vissute”.

L'impegno di DGA GROUP ITALIA verso l'empowerment femminile si estende ben oltre gli eventi simbolici. L'azienda ha messo in atto una serie di iniziative strategiche mirate a garantire la parità di genere a tutti i livelli organizzativi.

Queste includono politiche di assunzione che promuovono la diversità, programmi di formazione per lo sviluppo delle competenze e iniziative di mentorship che aprono la strada a opportunità di leadership femminile.

"Riteniamo che il progresso verso l'uguaglianza di genere richieda un impegno costante e azioni concrete”, ha aggiunto De Gregorio. "Dalla promozione di un equilibrio tra vita professionale e personale, all'implementazione di politiche salariali eque, ogni aspetto della nostra gestione riflette il nostro desiderio di creare un luogo di lavoro inclusivo”.

L'evento dell’8 marzo è anche servito come piattaforma per discutere e condividere le future iniziative dell'azienda rivolte alle donne, compresa l'introduzione di nuovi programmi di formazione professionale e il rafforzamento delle reti di supporto femminile all'interno dell'azienda. Questi sforzi mirano a incentivare una cultura aziendale che celebra e supporta attivamente le donne in ogni fase della loro carriera.

Concludendo, De Gregorio ha espresso ottimismo e determinazione per il futuro: "Mentre guardiamo avanti, siamo entusiasti di continuare a guidare il cambiamento verso un maggiore empowerment femminile. Crediamo fermamente che investire nelle donne non sia solo giusto, ma anche essenziale per il successo a lungo termine della nostra azienda e della società nel suo complesso”.

Attraverso la sua visione e le sue azioni concrete, DGA GROUP ITALIA si posiziona come leader non solo nel proprio settore, ma anche come esempio virtuoso nel promuovere un ambiente di lavoro giusto ed equo. La celebrazione della Festa della Donna è stata un momento significativo, ma è solo una delle tante iniziative che dimostrano l'impegno dell'azienda a sostenere e valorizzare le donne in ogni giorno dell’anno.

https://www.dgagroupitalia.it/

* * *

DGA GROUP ITALIA è un'azienda leader nel settore del noleggio a lungo termine, fondata nel 2009 da Enrico De Gregorio. L'azienda offre una vasta gamma di servizi di mobilità nel settore automotive, rivolti a grandi, piccole e medie imprese, liberi professionisti e privati. Con sede a Torino, Milano e Forte dei Marmi, DGA GROUP ITALIA è riconosciuta come uno dei principali attori del settore e ha ricevuto numerosi premi, tra cui il titolo di "Prima Agenzia di Brokeraggio in Italia" assegnato da Leasys.