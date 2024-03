Monaco, alla NM Contemporary Gallery la mostra del pittore italiano Marco Colazzo

Prima mostra personale di Marco Colazzo nel Principato di Monaco.

L'evento, a cura di Davide Sarchioni, sarà presentato alla stampa giovedì prossimo 14 marzo.

La mostra, che sarà visitabile dal 14 marzo al 30 maggio prossimo presso la NM Contemporary Gallery di Rue del La Turbie 17 a Monaco, presenta una selezione di lavori ad olio su tela, su carta e su cartoncino eseguiti dal 2015 ad oggi.

Colazzo è tra i pittori italiani più talentuosi della sua generazione che, in tanti anni di lavoro e nella varietà dei suoi pronunciamenti, ha intrapreso un peculiare percorso verso un personale "Glow up", qui inteso come graduale approfondimento delle possibilità del mezzo pittorico, mutuato dalla crescente consapevolezza di una sapiente abilità tecnica e un'innata sensibilità cromatica.

La selezione delle opere in mostra testimonia una significativa evoluzione della sua ricerca in cui i soggetti figurativi che caratterizzavano i dipinti precedenti sono stati progressivamente tradotti in brani gestuali di intenso lirismo pittorico, dove i movimenti rapidi e fluenti del pennello evocano le suggestioni di una natura immaginaria e primigenia che, rivelando bagliori, controluce e trapassi tonali, descrive paesaggi mentali e affascinanti mondi interiori, sconosciuti e al contempo familiari, dal sapore ancestrale

"Alcesti","Swansea Ottobre", "Domani", « I giorni e le notti », sono alcuni dei titoli attribuiti ai dipinti in mostra, svelando l'ampio bagaglio di riferimenti culturali e di stimoli a cui l'artista attinge come parte del proprio vissuto personale, quale amalgama di esperienze che egli tenta di codificare in immagini fugaci le quali si pongono oltre la peculiare evidenza estetica, poichè intendono indirizzare lo spettatore verso letture ulteriori, verso ragioni e aperture di significato più ampie e profonde che, assecondando la sensibilità e la libera interpretazione di ognuno, aspirano a diventare un mezzo per sollecitare un "Glow up", un cambiamento migliorativo, il raggiungimento di una nuova consapevolezza, una rivelazione inaspetatta, la spinta a rivolgere il nostro sguardo ancora un po' più in là.

Marco Colazzo è nato a Roma nel 1963 dove vive e lavora. Nel 2023 anno del ritorno alla pittura in Italia, espone nelle importanti mostre:

- “Un presente indicativo. Posizioni e prospettive dell’arte contemporanea a Roma”, a cura di Antonello Tolve. Galleria Nazionale di Arte Moderna, Roma.

- Dodici Fantasmagorici, a cura di Fabio Sargentini, L’Attico, Roma.

- U.N.A. United Nation of Art, a cura di Matteo Boetti, Palazzo del Vignola, Todi (PG).