La cheffe Virginie Basselot ottiene il prestioso Gault & Millau d'Or

Virginie Basselot, cheffe exécutive dell'hotel Le Negresco, è stata insignita del prestigioso Gault & Millau d'Or per la regione PACA.

È stato l’Hotel Negresco ad annunciare l'assegnazione del prestigioso, uno dei riconoscimenti più importanti nel mondo della gastronomia.

Il premio è stato consegnato a Virginie Basselot lo scorso 11 marzo al Palais de la Bourse di Marsiglia, da Marc Esquerré, Directeur des enquêtes de Gault & Millau, nel corso di una cerimonia.

Il percorso di Virginie Basselot

Il suo viaggio è impeccabile. Dal suo arrivo al Negresco nel 2018, come executive chef, Virginie Basselot ha saputo far brillare il suo nome con una cucina piena di audacia, ma non stravolgente.

Le sue creazioni culinarie sono un sottile connubio tra prodotti eccezionali e una meticolosa selezione di produttori e artigiani della regione di Nizza.

Riconosciuta dal MOF nel 2015, Cuoco dell'anno nel 2018 e vincitrice del premio di eccellenza tecnica nel 2021, la chef ottiene ora questo nuovo trofeo che rappresenta il riconoscimento dell'impegno e della creatività di tutto il suo team.

"Ricevere il Gault & Millau d'Or è un onore immenso, non solo per me ma anche per tutto il team che lavora ogni giorno per offrire un'esperienza gastronomica indimenticabile.

Questo premio rafforza il nostro legame speciale con Gault & Millau, guida che sostiene lo chef verso l'eccellenza", ha commentato Virginie Basselot.