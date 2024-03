Antibes: ad aprile tornerà la sesta edizione di Week du Design & des Arts

La sesta edizione di Week du Design & des Arts si svolgerà dal 12 al 21 aprile 2024 a Port Vauban, nel cuore del centro storico di Antibes, sotto un tendone condiviso con la fiera d'arte moderna e contemporanea Antibes Art Fair.

Sarà possibile conoscere il lavoro e il mondo di ogni artista: mobili, stoviglie, gioielli, pezzi da parete, oggetti di curiosità e da collezione, i creatori riveleranno pezzi unici e rari realizzati nel loro laboratorio dove il loro know-how è senza dubbio uguale e garantisce che mantengano il loro livello di requisiti.

Ricordiamo che nel 2016 la città di Antibes Juan-les-Pins ha ricevuto il prestigioso marchio “Ville et Métiers d’Art”. Portatrici di valori e rappresentative delle attuali aspirazioni della società, le opere artistiche rispondono agli attuali sviluppi dei modelli di consumo.

Oggi il pubblico è portato a fare scelte più personali e l'artigianato soddisfa le sue aspettative e il suo appetito per un pezzo unico o in edizione limitata in un'ottica di qualità, sostenibilità, rispetto e responsabilità per l'ambiente e lontano da prodotti standardizzati.

Legno, metallo, terra, seta, vetro, carta, sono tanti materiali “domati” da questi creatori con visioni personali quanto singolari.

Una scoperta che si svolge su più di mille metri quadrati all’insegna di una quarantina di designer e artisti francesi e stranieri che hanno immaginato oggetti di uso quotidiano che il pubblico e i professionisti potranno acquistare in una fascia di prezzo diversificata sostenendo il know-how.

Quest'anno il Paese ospite d'onore è il Libano, ricco e colorato, un vero evento primaverile incentrato sul Mediterraneo, al crocevia tra Oriente e Occidente.

Beirut sta vivendo un fermento in tutti i campi artistici e il design non fa eccezione a questa dinamica.

Quattro designer Huda Baroudi & Maria Hibri per lo studio Bokja e Rami Boushdid & Elie Bassil per lo studio Caramel presenteranno i loro rispettivi universi attraverso realizzazioni di mobili e accessori artigianali.

Creati con tessuti d'arredamento patchwork, composti da ritagli di testi vintage o recenti provenienti dal Medio Oriente, Huda e Maria lavorano con una rete di artigiani locali.

Bokja fa dell'impegno sociale un pilastro della sua attività di progettazione, non solo attraverso le arti e i materiali che utilizza, ma anche attraverso l'organizzazione di eventi come raccolte fondi per l'istruzione locale o altre cause sociali.

Lo Studio Caramel con sede a Beirut presenterà “Hob”, un carrello che reinventa quello della spesa.

La parola “Hob” in arabo significa amore: deriva anche dal verbo hobnob, che significa socializzare e connettersi con gli altri.

Il carrello “HOB” si ispira all'esperienza libanese ed evoca la ricca cultura del Libano, catturando la calda ospitalità e lo spirito festoso del Paese.

L’obiettivo è quello di proporre un programma qualitativo e su misura, esigente, accessibile e pieno di energia, come i professionisti delle professioni artistiche e i designer che le danno vita: uno spettacolo unico dove non sarà difficile scoprire perle rare.

Scambi e conferenze saranno anche al centro di un’intensa settimana.

Un'opportunità per chi desidera incontrarsi con gli espositori oltre che accedere ai laboratori d'arte della città di Antibes Juan-les-Pins.