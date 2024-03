I protagonisti del V° Festival Nazionale della Cucina con i fiori

Testimoniale e conduttore della giornata del sabato …

<figure class="image"> </figure>Patrizio Roversi, giornalista e conduttore televisivo. Dopo gli esordi televisivi in programmi satirici Gran Paese Varietà (Rai2) e Lupo solitario (Italia1), per la Rai ha condotto le prime tre edizioni di “Per un pugno di libri”; poi, con Syusy Blady, la serie di “Turisti per caso”, “Velisti per caso” (“il giro del mondo in barca” e “Evoluti per caso”), sulle tracce di Darwin. Su Rai1 ha condotto “Linea verde”, programma dedicato al mondo dell’agricoltura, su Rete4 “Slow tour padano”, un viaggio attraverso i prodotti della Pianura Padana. Coautore di libri sull’enogastronomia “Golosi per caso” e “Turisti per cibo” per Edagricole, “Gustologia” per Rai-Eri con Martino Ragusa.

<figure class="image"> </figure>

Renata Cantamessa, è conosciuta come Fata Zucchina, la prima fata agricola italiana. Giornalista, divulgatrice agro-scientifica, autrice, presentatrice, conduttrice, podcaster e charity specialist, collabora con TV e radio locali e nazionali. Autrice di format innovativi dedicati all’agroalimentare, al turismo, alla cultura, al benessere personale e sociale adottati da diversi enti come il Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal mondo universitario.Project manager e consulente di marketing e comunicazione, ha firmato importanti campagne e marchi a livello nazionale.

<figure class="image"> </figure>

Marco Missaglia. Dopo la laurea in medicina e chirurgia, ha conseguito con lode la specializzazione in scienza dell’alimentazione. Dal 2014 è docente della Scuola Nazionale Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita. Nel 2019 e nel 2021 riceve premio Ambassador day per la divulgazione in ambito agro alimentare. Dal 2017 ospite di diverse trasmissioni Rai e di rubriche giornalistiche di divulgazione per TG3 e per TG2 Medicina 33. Nel 2022 riceve la nomina di Ambasciatore della Dieta Mediterranea. È autore dei libri “Gusto&Salute l’ABC per la sana alimentazione” e “Sano&Buono, le ricette della salute e i calici della gioia”.

<figure class="image"> </figure>

Monica Panzeri, consigliere Narratori del Gusto, giudice sensoriale, esperta di narrazione dei territori e di promozione delle eccellenze tipiche locali. Promuove azioni inerenti alle innovazioni per la valorizzazione del territorio attraverso i prodotti tipici e la multisensorialità. Ha coordinato e partecipato a importanti eventi di divulgazione

<figure class="image image_resized" style="width:699.891px;"> </figure>SI FA, NON SI FA

Barbara Ronchi della Rocca, esperta di storia del galateo e di cucine delle corti reali, autrice di libri di successo dedicati alle buone maniere, collabora con numerosi giornali e reti televisive. È stata consulente del Quirinale e docente dell’ANCEP (Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici). È apprezzata consulente dell’arte di ricevere, insegnando a riscoprire il gusto delle sfumature e delle piccole cose, dal non dimenticare le nostre tradizioni al non rassegnarsi mai alla banalità del cattivo gusto.

<figure class="image"> </figure>Roberta Schira, scrittrice e giornalista. Sul “Corriere della Sera” tiene una rubrica di critica gastronomica e segue con interviste e servizi le novità della scena gastronomica. È docente all’Italian Food Academy per il master in critica gastronomica Scrive su web magazine internazionali su periodici “La Grande Cucina”. È autrice di progetti web e televisivi, moderatrice e organizzatrice di dibattiti e tavole rotonde. Con tanti libri all’attivo.

Gli Chef

<figure class="image"> </figure>

Gianfranco Calidonna, fin dalle sue prime esperienze lavorative ha messo in mostra una originale capacità di intrecciare tradizione ed innovazione. Ha lavorato con importanti e famosi chef. Dopo aver maturato esperienze internazionali ha fatto ritorno in Italia dedicandosi ai tradizionali piatti nazionali e specializzandosi nella cucina con i fiori. È autore del libro “I fiori nel piatto”. Oggi opera con soddisfazione come Chef Executive a Roma, collabora con riviste specializzate, tiene corsi di formazione, lezioni e propone le sue ricette in televisione.

<figure class="image"> </figure>

Francesco D’Amico, 29 anni e originario della Valle Camonica. Partendo da una importante tradizione familiare nella ristorazione, ha frequentato l’ISS Olivelli-Putelli di Darfo Boario e completato il suo percorso formativo con esperienze all’estero e alla scuola Alma di Cologno. Ha lavorato e lavora in importanti strutture, come il ristorante “Bella Iseo” del Gruppo “Aglio e Oglio”, dove ha appreso la passione per i prodotti del territorio, fra cui i fiori e le erbe.

<figure class="image"> </figure>

Enrico Derflingher, uno degli chef italiani più famosi nel mondo, chef della Casa Reale inglese, dove ha realizzato il famoso risotto dedicato alla regina Vittoria e prediletto dalla regina Elisabetta. Nel 2008 è stato premiato quale migliore chef del mondo. Dal 2012 è presidente Euro-Toques Italia ed è stato nominato dal presidente Napolitano Commendatore della Repubblica italiana e Ambasciatore della Cucina italiana.

<figure class="image"> </figure>Claudio Di Dio, specialista di prodotti “plant based” e chef di cucina ortocentrica. Dopo una lunga esperienza nell’advertising, Claudio è riuscito a coniugare ciò che ama di più fare: cucinare e creare campagne di comunicazione ed ha fondato l’agenzia Under The Radar: Good Food, Good Marketing – Mangia sano e fai marketing responsabilmente. Il suo moto è: «il cibo dell’anima è il sorriso e il sorriso è nei miei piatti».

<figure class="image"> </figure>Renato Grasso, un personaggio della ristorazione tra i più popolari della Liguria e anche oltre i confini nazionali. Dopo aver terminato l’attività nel suo Ristorante Santa Caterina di Varazze si è dedicato alla divulgazione e valorizzazione della cucina ligure. Discepolo di Escoffier dal 1996, è Presidente F.I.C. Liguria e Vice Presidente dell’Accademia delle tradizioni enogastronomiche.

<figure class="image"> </figure>Loris Greggio, milanese, con la sua preparazione, passione ed originalità, rappresenta il valore aggiunto del Ristorante dell’Hotel Savoia. Le sue ricette, in equilibrio tra tradizione e innovazione, sono insaporite con erbe, spezie e fiori che ne esaltano la genuinità e l’armonia dei sapori. Impeccabile nella realizzazione delle ricette più tradizionali, nelle cotture lunghe, ma anche in quelle nuove e di tendenza. Con gli chef Angelo Frassica e Nicolò Monticelli propone un menù gourmet dove i fiori eduli sono grandi protagonisti, con l’intento di emozionare i palati più esigenti con semplicità e fantasia.

<figure class="image"> </figure>Giorgio Servetto, dal suo primo ristorante ad Alassio, passando dalla cucina de “La locanda dell’Asino”, dove ottiene riconoscimenti dalle maggiori guide italiane, dal 2016 al 2021 è stato executive chef del ristorante “Nove”, presso Villa della Pergola ad Alassio dove ha ottenuta la * stella Michelin nell’edizione 2021 della guida. Dal 2022 si trasferisce ad Andora come executive chef del ristorante “Vignamare”, dove ha ottenuto nel 2023 il riconoscimento della stella Michelin, che si è aggiunta alla stella verde conquistata nel 2023. È coordinatore regionale dell’associazione Euro Toques, di cui è presidente Enrico Derflingher.

<figure class="image"> </figure>Filippo Sinisgalli, partendo da una intensa formazione a stretto contatto con Gualtiero Marchesi, ha lavorato come formatore dei team di brigata dell’Armani Hotel a Dubai per guidare poi la locanda Mezzosoldo in Val Rendena (TN), dove ha ottenuto la stella Michelin. Dal 2015 ha avviato a Bolzano l’hub di cucina “Il Palato Italiano” e nel 2021 ha dato nuova vita allo storico ristorante bolzanino “Zur Kaiserkron” in Piazza della Mostra, una vera Italian food experience attenta al menù sostenibile. Dal 2023 docente CAST nei Corsi di Specializzazione di cucina per professionisti.