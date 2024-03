Nizza, incidente rarissimo: una bombola di gas gli cade in testa dal settimo piano: morto un 50enne

Incredibile e tragico incidente ieri, lunedì 18 marzo 2024. Un uomo di 50 anni è morto dopo che una bombola di gas gli è caduta in testa dal settimo piano di un edificio a Nizza. Per il momento non si conoscono le modalità del rarissimo incidente. La vittima è un operaio che lavorava presso la società Safep di Nizza.

L'uomo si trovava sul posto di lavoro, per conto della società Safep, quando una bombola di gas è caduta, per cause ancora sconosciute, dal settimo piano di un edificio. L'edificio è situato nel quartiere Fabron, a pochi chilometri dal centro della città. La vittima ha subito un arresto cardio-respiratorio e, nonostante il rapido intervento dei servizi di emergenza, non è stato possibile rianimarla.

Sul posto si è recato il capo dell'azienda Safep. Poco dopo l'incidente anche la polizia si è unita ai vigili del fuoco per osservare l'incidente e chiarire le circostanze della tragedia. La polizia ha aperto un'indagine per comprendere meglio questo tragico incidente.