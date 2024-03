Lunedì 25 marzo prende il via il nuovo servizio di mobilità a chiamata "ClicBus Monaco"

Nell'ambito dell'attuazione del Piano Mobilità lanciato nel febbraio scorso dal Governo principesco, il nuovo servizio di trasporto a richiesta «ClicBus Monaco» entrerà in vigore da lunedì 25 marzo prossimo.

Questo sistema innovativo è una soluzione di trasporto complementare all'offerta urbana attuale, che risponde alle esigenze di spostamento dei residenti dei quartieri non serviti dalle linee di autobus esistenti: Plati, Fleurs e Annonciade.

Da questi quartieri, ClicBus trasporterà i suoi passeggeri a destinazione di quattro fermate strategiche: Place d'Armes, Fontvieille Centre Commercial, Monte Carlo Tourisme e Place des Moulins.

Gestito da veicoli del tipo mini-bus elettrico da 8 posti, e altri di una ventina di posti, adattati al trasporto PMR, il servizio completerà gli itinerari esistenti per servire l'interno di tali quartieri, a orari diversi:

durante il giorno ClicBus sarà disponibile 7/7 giorni, dalle 7 alle 21.20, mentre la sera il servizio sarà accessibile a tutte le fermate degli autobus del Principato, dalle 21:20 alle 1:30 (e fino alle 2:30 il venerdì e il sabato). In estate, questi orari potrebbero essere prolungati.

Per usufruire del trasporto da o per una delle tre zone servite, sarà sufficiente ordinare un autobus alla fermata dell'autobus più vicina a voi, sia per una persona o un gruppo. La prenotazione può essere effettuata tramite l'applicazione mobile o per telefono, negli orari di funzionamento del servizio.

ClicBus è un servizio operato dalla Compagnia degli Autobus di Monaco, sotto l'impulso del governo principesco. È offerto alle stesse tariffe di tutte le linee di autobus nel Principato. Tutti i titoli e gli abbonamenti della rete sono validi a bordo di ClicBus, e l'acquisto dei biglietti è possibile anche a bordo del veicolo.

Con il lancio di ClicBus, Monaco compie un nuovo passo nel suo impegno per una mobilità più flessibile, sostenibile e accessibile a tutti. Con la messa in servizio di ClicBus, la linea 7 della CAM cesserà da sabato sera 23 marzo.