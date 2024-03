Monaco, per le feste pasquali una "caccia agli alberi" per bimbi

Come ogni anno in occasione delle feste di Pasqua, il Comune propone diverse animazioni per i bambini. Come l'anno scorso, il Centro Botanico organizza una grande «caccia agli alberi» sabato 30 marzo 2024 tra le 9.30 e le 12.30, per i bambini dai 3 ai 12 anni scolarizzati o domiciliati a Monaco. Il gioco (di circa 45 minuti) si svolgerà nel cuore delle serre del Centro Botanico. Gratuito - su prenotazione obbligatoria per telefono +377 93 15 29 80 o per e-mail: jardin-esotic@mairie.mc