Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

AURON

AURON POKER SKI

SETTIMANA A TEMA

Da domenica 24 a mercoledì 27 marzo 2024 dalle 19 alle 0.

Dans les restaurants de la station d'Auron



BEAUSOLEIL

Course des escaliers 2024

Sabato 23 Marzo 2024 ORE 10

Escalier Riviera, boulevard de la République



BREIL SUR ROYA

Journées Portes ouvertes Passerelle Bien-être

Sabato 23 Marzo 2024 ORE 10

Association "Passerelle - Bien-être en Roya"

53, promenade Georges Clémenceau



Printemps des poètes 2024

Mostre "L'Oeuvre au San" e "La Grâce"

Fino al 25 marzo 2024

Aperto tutti i giorni

Chapelle Sainte-Catherine des pénitents blancs

place Biancheri



CANNES

SPECTACLE, HERMON MÉHARI

Giovedì 21 marzo 2024 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, 1H AVEC FOUAD REEVES

Giovedì 21 marzo 2024 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



SPECTACLE, LES GRANDS AIRS DU CINÉMA ET D'OPÉRA

Opéra Passion

Venerdì 22 marzo 2024 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, CHANSONS D'AMOUR POUR TON BÉBÉ

L'Armada Productions

Sabato 23 marzo 2024 ore 9,30 e 10,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ANIMATIONS, FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Sabato 23 marzo 2024 ore 15

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



SPECTACLE, CHANSONS D'AMOUR POUR TON BÉBÉ

L'Armada Productions

Sabato 23 marzo 2024 ore 9,30 e 10,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT, CARAVAN JAZZ QUARTET

Sabato 23 marzo 2024 ore 18

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



CONCERT, AMADEUS LAST PROJECT, REQUIEM INTIME

Domenica 24 marzo 2024 ore 16

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



CONCERT, MUSIQUE DE CHAMBRE - TILL L'ESPIÈGLE

Carte blanche #2

Martedì 26 marzo 2024 ore 19,15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



EXPOSITION, BARBARA NAVI - CES PORTES DE CORNE ET D'IVOIRE

Fino a domenica 28 aprile 2024

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

EXPOSITION ZINZIN

FINO AL 13 APRILE 2024

Médiathèque André Verdet

10-12 rue des Arbusiers



EXPOSITION : MATIÈRES PREMIÈRES

FINO AL 16 GIUGNO 2024

La scena artistica belga è in mostra al Centre International d'Art Contemporain di Carros (Costa Azzurra) dal 3 febbraio al 16 giugno 2024. La mostra si svolge nell'ambito della Presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea.

Nel primo semestre del 2024, il Centre International d'Art Contemporain de Carros (Alpes Maritimes) sarà in orario belga! Il Centro parteciperà alla Presidenza belga del Consiglio europeo, con una grande mostra di opere di artisti visivi belgi incentrata sui materiali.

Come diceva giustamente Paul Eluard, non esiste il caso, ma solo gli appuntamenti. Perché questa mostra Matières Premières non è il frutto del caso, ma il risultato di incontri, entusiasmi e passioni condivise tra amanti dell'arte. Che siano belgi o francesi, di Bruxelles o delle Alpi Marittime.

Centre international d'art contemporain,

Place du Château



ISOLA

FESTIVAL DEI SAPORI DI MONTAGNA

Da sabato 23 a domenica 24 marzo 2024.

Festival dei sapori di montagna: quando le montagne di Isola e del Tirolo si incontrano.

Sabato 23 marzo:

Dalle 11.45 alle 13.30: Cooking show: preparazione e distribuzione di piatti dolci e salati. Fronte della neve

Dalle 15.00 alle 18.00: musica tirolese in galleria, sul fronte della neve e nella piazza centrale.

Ore 16.00: Laboratorio di preparazione dei ravioli isolitani. Iscrizione obbligatoria.

Ore 19.00: cena gastronomica con cibo e vino al ristorante Essentiel.

Iscrizione obbligatoria presso l'Ufficio del Turismo.

Domenica 24 marzo:

Ore 10.00: Laboratorio di preparazione della zuppa tirolese. Iscrizione obbligatoria

Ore 12: Distribuzione della zuppa tirolese

Isola 2000



LEVENS

BIG BAND JAZZ, CONCERTO

Sabato 23 marzo 2024

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



CONCERT DE ORTRUN GISÈLE GRAHE, PIANOFORTE

Domenica 24 marzo 2024

Orari di apertura il domenica dalle 17 alle 18:30.

La Galerie du Portal

1 Place V.Masseglia



MENTON

Printemps des Poètes : Café poétique présentation du livre "Tableaux Poétiques", recueil de poèmes de Chateaubriand par Ada Corneri

Sabato 23 Marzo 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



"Les Amitiés Belges" - Bijoux des reines et princesses de Belgique

Lunedì 25 Marzo 2024 ore 15

8 rue de la République

Salle Saint-Exupéry



Atelier Pasta Piemonte - Laboratorio Pasta Piemonte per adulti

Fino al 28 marzo 2024

Raccogliete la sfida di creare pasta fresca nel nostro laboratorio culinario! Imparate a impastare, stendere e modellare la vostra pasta, accompagnata da un'esclusiva ricetta di salsa al limone.

34 rue Partouneaux



Exposition « MARINS et VOILIERS »

Fino al 24 aprile 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giordino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Esposition : Je reste avec vous

Fino al 17 giugno 2024

In occasione del sessantesimo anniversario della morte di Jean Cocteau, il museo che lui stesso aveva concepito come testimonianza della sua arte sta tornando al suo assetto storico.

Jean Cocteau muore l'11 ottobre 1963, lasciando un'opera tanto ricca quanto incredibilmente varia. La questione della sua posterità e del futuro della sua arte fu una delle principali preoccupazioni dell'artista nei suoi ultimi anni di vita, e Mentone fornì la soluzione offrendogli il Bastione per allestire il suo museo.

In questa vetrina, decorata dallo stesso Cocteau, egli volle esporre alcune delle opere più emblematiche della sua folgorante carriera: pastelli variopinti, arazzi... Leggi di più

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Theatre - "Algorithme"

Da giovedì 21 marzo a sabato 24 marzo 2024

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Le Printemps des Arts - "Quatuor Modigliani"

Giovedì 21 marzo 2024 alle 20

Franz Schubert e Felix Mendelssohn erano entrambi geni straordinariamente precoci ed entrambi virtuosi del quartetto d'archi, un genere che hanno profondamente trasformato: le loro ultime opere sono veri e propri drammi senza parole per quattro archi. Il Quatuor Modigliani li riunisce per due concerti che ripercorrono la loro evoluzione.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Le Printemps des Arts - "Quatuor Modigliani"

Venerdì 22 marzo 2024 alle 20

Franz Schubert e Felix Mendelssohn erano entrambi geni straordinariamente precoci ed entrambi virtuosi del quartetto d'archi, un genere che hanno profondamente trasformato: le loro ultime opere sono veri e propri drammi senza parole per quattro archi. Il Quatuor Modigliani li riunisce per due concerti che ripercorrono la loro evoluzione.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concerto - "IAM"

Venerdì 22 marzo 2024 alle 20.30

I rapper marsigliesi Akhenaton, Shurik'n, Kheops, Imhotep e Kephren, che compongono l'iconico gruppo rap IAM, si esibiranno all'Espace Léo Ferré. Formatosi nel 1989, il gruppo ha scritto gli annali della musica francese con canzoni come "Je danse le Mia" e "Petit frère", familiari a tutte le generazioni.

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Theatre - "Magie à la ferme"

Sabato 23 marzo ore 16,30 e domenica 24 marzo 2024 ore 11

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Theatre - "La Pirate qui a peur de l’eau"

Da sabato 23 a domenica 24 marzo 2024 ore 14,30

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Le Printemps des Arts - SIESTE MUSICALE "Japanese Soul"

Sabato 23 marzo 2024 alle 15

Sdraiati o seduti, in sdraio o su una sedia, gli spettatori sono invitati dal flautista e compositore Fabrice Jünger a vivere una siesta musicale originale, sulle note dell'Estremo Oriente.

One Monte-Carlo

Allées des boulingrins



Le Printemps des Arts - SIESTE MUSICALE "Japanese Soul"

Sabato 23 marzo 2024 alle 16

Sdraiati o seduti, su una sdraio o su una sedia, gli spettatori sono intivati dal flautista e compositore Fabrice Jünger a sperimentare un'originale siesta musicale sulle note dell'Estremo Oriente.

One Monte-Carlo

Allées des boulingrins



Opera - "Cecilia Bartoli & Lang Lang"

Sabato 23 marzo 2024 alle 17,

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Recital. Mezzo-soprano Cecilia Bartoli. Pianoforte Lang Lang. Gala d'eccezione per aprire il Ballo della Rosa. Musiche di Rossini, Bellini, Donizetti e altri...

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Le Printemps des Arts - "Insula orchestra"

Sabato 23 marzo 2024 alle 20

Sula scia del trionfo del concerto dedicato a Felix Mendelssohn lo scorso anno, l'Orchestra Insula e il suo direttore Laurence Equilbey tornano al Printemps des Arts de Monte-Carlo con due proposte. La prima è dedicata alla musica sinfonica di Franz Schubert, con il dramma della sua Sinfonia "Tragica" e i misteri della sua Sinfonia "Incompiuta".

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Evento - "Monaco Ocean Week"

Fino a sabato 23 marzo 2024 P

7a Monaco Ocean Week: l'ambiente al centro del dibattito. Conferenze stampa, workshop, simposi, premiazioni, mostre, proiezioni di documentari e laboratori di sensibilizzazione per contribuire alla tutela degli oceani. Organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II insieme all'Istituto Oceanografico di Monaco, al Centro Scientifico di Monaco e allo Yacht Club di Monaco.

18 a sabato 23 marzo 2024

Principauté de Monaco



Event - "Rose Ball"

Sabato 23 marzo 2024, alle 20

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Environment - "Earth Hour"

Sabato 23 marzo 2024, dalle 20.30 alle 21.30

Place du Casino



Le Printemps des Arts - "CONCERT-PROMENADE"

Domenica 24 marzo 2024 alle 11

Passeggiando nel Nouveau Musée National de Monaco, nel bel mezzo della mostra "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale", scoprirete come tre compositori contemporanei si ispirano all'Arte povera, facendo dialogare il clarinetto, la fisarmonica e il violoncello con le opere di Pier Paolo Calzolari.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Opera - "La Figlia del reggimento"

Domenica 24 marzo 2024 alle 15,

Opera diMonte-Carlo Stagione 2023/24. Opera. Direzione di Ion Marin. Regia di Jean-Louis Grinda. Opera comica in due atti. Musica di Gaetano Donizetti (1797-1848). Libretto completo di Jules Henry Vernoy de Saint-Georges e Jean-François Bayard. Prima: Opéra-Comique, Parigi, 11 febbraio 1840.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Le Printemps des Arts - "Insula orchestra"

Domenica 24 marzo 2024 alle 18

Sulla scia del trionfo del concerto dedicato a Felix Mendelssohn lo scorso anno, l'Orchestra Insula e il suo direttore Laurence Equilbey tornano al Printemps des Arts de Monte-Carlo con due proposte. La prima è dedicato alla musica sinfonica di Franz Schubert, con il dramma della sua Sinfonia "Tragica" e i misteri della sua Sinfonia "Incompiuta".

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



OPMC - "Concerto spirituale - Musica da camera

Lunedì 25 marzo 2024, ore 18.30, Cattedrale di Monaco

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto spirituale - Musica da camera". Recitalista : Juliette Degenne, Soprano: Stefanie Steger, violini: Peter Szüts & Nicolas Delclaud, viola: François Méreaux, violoncello: Thierry Amadi, contrabbasso: Matthias Bensmana. In programma: BOCCHERINI. In collaborazione con il Servizio Culturale della Diocesi di Monaco.

La Cattedrale di Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Conferenza - "Bartabas"

Lunedì 25 marzo 2024 alle 18.30

Conferenza di Bartabas, cavaliere, coreografo e autore, "La creazione: dalla vita alla parola scritta". A cura della Fondazione Prince Pierre.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Opera - "La Figlia del reggimento"

Martedì 26 marzo 2024 alle 20

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Opera. Direzione di Ion Marin. Regia di Jean-Louis Grinda. Opera comica in due atti. Musica di Gaetano Donizetti (1797-1848). Libretto completo di Jules Henry Vernoy de Saint-Georges e Jean-François Bayard. Prima: Opéra-Comique, Parigi, 11 febbraio 1840.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Tutta l'arte del Cinema - "Solaris"

Martedì 26 marzo 2024 alle 20, Théâtre des Variétés

Les Mardis du Cinéma - Solaris, Andreï Tarkovski (1972). Ciò che rende i film di Tarkovskij così inquietanti e affascinanti è l'arte di fondere la metafora con il dramma. Questo film non fa eccezione.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Teatro - "Les règles du savoir-vivre dans la société moderne / Music-hall"

Mercoledì 27 marzo 2024 alle 20

LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTE MODERNE (ndt: le regole del saper vivere nella società moderna): ispirato al manuale di civiltà della baronessa Staffe, Usages du monde, lo spettacolo di Jean-Luc Lagarce ripercorre i rituali della vita borghese, dal battesimo alla sepoltura. MUSIC-HALL: Accompagnata dai suoi "boys", l'attrice interpreta una leader di uno spettacolo che sta tornando in auge e si commuove profondamente. Racconta le tristi condizioni che deve affrontare in tournée, in teatri a volte così piccoli che si ritrova incastrata tra il fondo del palco e il pubblico.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Le Printemps des Arts - "Cena in musica"

Mercoledì 27 marzo 2024 alle 20

Vero e proprio compositore del gusto, lo chef stellato Yannick Alléno ha ideato un menu in più movimenti su cui si accorda il violino di David Haroutunian per un'esperienza multisensoriale di infinita ricchezza.

Hotel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais



Mostra - "Un Principe, un Museo"

Fino a domenica 31 marzo 2024, dalle 9 alle 18

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco celebra l'eredità visionaria del fondatore dell'attuale museo, il Principe Ranieri III. Immergetevi nella storia della creazione del secondo Museo - un Site Museum! - situato nel cuore del Giardino Esotico, a pochi passi dalla Grotta dell'Osservatorio. Scoprite i numerosi scavi effettuati durante il regno del Principe e le donazioni senza precedenti fatte da lui e dalla Principessa Grace Kelly. Esplora una varietà di settori, dal sostegno alla lingua monegasca ai progetti di colonie di vacanza promossi da Louis Barral, allora direttore del Museo.

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a martedì 31 dicembre 2024

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

TRIAL INDOOR XTRIAL 2024, COMPETIZIONE SPORTIVA

Venerdì 22 marzo 2024 alle 20:30.

Un nuovo spettacolo di suoni e luci con una dimostrazione di trial mountain bike e freestyle che farà la gioia di grandi e piccini!

Il pubblico potrà godere di un'edizione 2024 eccezionale in termini di scenario, spettacolo e competizione.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



CAFÉ JAZZ – FOYER CABALLÉ, CONCERTO

Sabato 23 marzo 2024 alle 11.

Perché non trascorrere un sabato mattina all'Opéra, gustando caffè, pasticcini e jazz nel sontuoso foyer del Caballé?

In collaborazione con il Conservatoire à rayonnement régional de Nice, l'Opéra de Nice lascia spazio a giovani musicisti professionisti che vi accompagneranno in un viaggio da New York a New Orleans, passando per Nizza!

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



CONFÉRENCES DE L’ARON, CONFERENZA

Sabato 23 marzo 2024 alle 15.

Le conferenze ARON si svolgono nel foyer Caballé dell'Opéra.

L'ARON (Association pour le Rayonnement de l'Opéra de Nice) è il braccio culturale della Città di Nizza, che lavora per promuovere il programma dell'Opera presso i suoi membri.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



NOSTALGIE ANNEES 80, CONCERTO

Sabato 23 marzo 2024 alle 19.

Una grande serata orchestrata da Nostalgie, per gli appassionati di delle hit degli anni '80!

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



VIENS AVEC TON DOUDOU, OPERA

Domenica 24 marzo 2024

Orari di apertura il domenica alle 10 e alle 11.

Portate i vostri bambini all'Opera e introduceteli al mondo dello spettacolo dal vivo fin da piccoli!

Viens avec ton doudou farà conoscere ai bambini gli strumenti musicali suonati dai musicisti dell'Orchestre Philharmonique de Nice e li inviterà a interagire con i ballerini del Ballet Nice Méditerranée.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



CONCERT : THE BOOTLEG BEATLES

Domenica 24 marzo 2024 alle 18.

I Bootleg Beatles rendono omaggio agli iconici Fab Four da 44 anni.

Dopo il successo del loro primo tour From Love Me Do to Let It Be nel giugno 2023, tornano per commemorare il sessantesimo anniversario degli album Hard Day's Night e Beatles For Sale. Nel corso di una serata, il primo e migliore tributo ai Beatles, con l'aiuto del loro ensemble orchestrale, vi porterà in un viaggio a ritroso nel rivoluzionario decennio degli Swinging Sixties.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



EXPO MARCHÉ VINTAGE & LUXE, BRADERIE

Domenica 24 marzo 2024 dalle 8 alle 18.

Oltre 100 espositori (moda, gioielleria e pelletteria di lusso)

Place du Palais de Justice



CONCERT SYMPHONIQUE – LUIDJI À L’OPÉRA

Mercoledì 27 marzo 2024 alle 20.

Dal 2019 e dal successo di Tristesse Business, Luidji non ha mai smesso di riempire le sale da concerto. Sul palco dell'Opéra de Nice continuerà a cantare dei suoi amori proibiti, dei suoi vecchi demoni e delle sue storie più belle.

Due anni dopo il successo del concerto di Sofiane Pamart, l'Université Côte d'Azur e l'Opéra raccolgono nuovamente la sfida di una creazione originale. Nel 2024, l'ospite è altrettanto eccezionale: Luidji chiude la sua tournée con brani riorchestrati per l'occasione, accompagnato sul palco dall'Orchestre Philharmonique de Nice e dal Chœur de l'Opéra de Nice.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



EXPOSITION : POP’EXPO, DE L’ATELIER AU DÉFILÉ

FINO AL 31 MARZO 2024

La mostra ripercorre la storia del Carnevale, dalla sua creazione nel 1873 fino ai giorni nostri, e mette in evidenza i carri e i costumi ispirati alla cultura pop.

Potrete scoprire creazioni originali con personaggi di film, serie televisive, fumetti e videogiochi.

Inoltre, rende omaggio agli artigiani del Carnevale, che sono i veri creatori dell'evento.

Musée Massena

Rue de France



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : HENRI DAUMAN – THE MANHATTAN DARKROOM

FINO AL 26 MAGGIO 2024

Questa retrospettiva del lavoro inedito del fotografo francese Henri Dauman segna l'ultima collaborazione con il fotografo, morto il 13 settembre 2023 a New York.

Quasi 170 fotografie accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso la storia recente degli Stati Uniti.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT JEAN CAP FERRAT

PULIZIA DEI FONDALI MARINI

Sabato 23 marzo 2024 dalle 8 alle 13.

Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat



HAPPY HOUR – CLUB DEL LIBRO, CONFERENZA

Martedì 26 marzo 2024 alle 19.

Il club dove si scambiano opinioni e consigli su letteratura, cinema, teatro, mostre, ecc.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT LAURENT DU VAR

ONE MAN SHOW – J’ADORE MA FEMME

Venerdì 22 marzo 2024 dalle 20:30 alle 21:45.

Divertente, tenero e acerbo allo stesso tempo.

Yves Pujol ci trascina in situazioni comiche tanto sorprendenti quanto familiari e ritrae in modo appropriato i difetti della società in cui viviamo.

Lo spettacolo è stato scritto insieme a Georges Wolinski. Yves Pujol ha partecipato a numerosi spettacoli radiofonici e televisivi

e programmi televisivi (Patrick Sébastien, Michel Drucker...) e appare quotidianamente su "Rire et Chansons".

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



SAORGE

25e Printemps des poètes

Conferenza-caffè "La Grâce du printemps" (La grazia della primavera)

Giovedì 21 Marzo 2024 ORE 16

Médiathèque de Saorge

Chapelle des Pénitents noirs

Rue Louis Périssol



SOSPEL

Mercatino

Domenica 24 Marzo 2024 DALLE 8 ALLE 18

Place des Platanes



TENDE

Carnaval Saint-Dalmas de Tende

Sabato 23 Marzo 2024 ORE 14

Ecole du Petit Bois

Saint Dalmas de Tende



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

CONFÉRENCE “LA MESURE DU TEMPS”

Sabato 23 marzo 2024 alle 17.

Conférence de Corinne NICOLAS-MARCHAND.

Salle de cinéma

La Bolline



VENCE

THÉÂTRE : « MON CHIEN S’APPELLE MICHEL »

Da sabato 23 a domenica 24 marzo 2024 dalle 20:30 alle 16.

THEATRE DE L’AVANT SCENE

6, rue Place Vieille



EXPOSITION IMAGES EN MOUVEMENT

FINO AL 28 APRILE 2024

Musée de Vence – Fondation E. Hugues Vence

2 place du Frêne



EXPOSITION ARTOCERCLE

FINO AL 24 MARZO 2024

Chapelle des Pénitents Blancs

Place Frédéric Mistral



EXPOSITION VÉRONIQUE DENOYEL

FINO AL 26 MARZO 2024

Galerie Bleue

3 descente des Moulins



VILLEFRANCHE SUR MER

CONFERENZA DELL’UVIA

“Compostella: le viae Turonensis e Tolosana”

di M.C Melliès, docente all'UVIA

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert