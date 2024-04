Non è un pesce d’aprile: a Nizza è stangata sulla casa!

Montecarlonews lo aveva anticipato lo scorso 25 marzo ( clicca qui ): ora è ufficiale.

Il Consiglio Municipale di Nizza ha deliberato l’aumento sia della taxe foncière (che riguarda tutti gli immobili e le aree edificabili) e la Taxe d’Habitaton (che pagano solo i proprietari di abitazioni secondarie).

Una vera stangata: per questo oggi, che è il 1° aprile, la redazione ha deciso di non dare spazio al solito “pesce” al quale i nostri lettori erano abituati: certe volte la realtà è superiore alla fantasia, anche perché l’esborso per proprietari di abitazioni, soprattutto di quelli residenti altrove, è veramente notevole.

I numeri:

Taxe Foncière

L’aliquota per le abitazioni (di qualunque metratura) passa dal 29,62% al 35,30%, una crescita del 5,68% che non è davvero poco.

L’aliquota sulle aree fabbricabili lievita, inoltre, dal 21,10% al 25,15%.

Due esempi degli effetti concreti per due alloggi, di modesta metratura:

Alloggio di 37 metri quadrati con garage : la parte comunale della taxe foncière passa da 656 a 782 euro, con una crescita di 126 euro. Il costo totale della tassa salirà, dunque, tenuto conto an che delle tassazioni statale e metropolitana e della tassa sull’immondizia da 1.034 euro l’anno a 1.160 euro.



Studio di 21 metri quadrati : la parte comunale della taxe foncière passa da 348 a 414 euro, con un a crescita di 66 euro. Il costo totale della tassa salirà, dunque, tenuto conto anche delle tassazioni statale e metropolitana e della tassa sull’immondizia da 548 euro l’anno a 614 euro.



Taxe d’Habitation

L’aliquota per le abitazioni (di qualunque metratura) passa dal 21,10% al 25,15% con una crescita del 4,05%.

La pagano solo i proprietari di residenze secondarie riservate a se stessi, la tassa infatti è dovuta da chi vive nell’abitazione.



Alloggio di 37 metri quadrati con garage: la parte comunale della taxe d’habitation passa da 1.496 a 1.872 euro, con un a crescita di 376 euro. Il costo totale della tassa salirà, dunque, da 1.919 euro l’anno a 2.295 euro.



Lo ripetiamo ad uso degli scettici: anche se oggi è il 1° aprile, non si tratta di un pesce!