Haut de Cagnes: una giornata dedicata all’arte in festa

A Cagnes sur Mer è stato creato un evento mensile “forte”! con l'obiettivo di mettere in evidenza gli artisti e «Far rinascere la piccola Montmartre di un tempo».



La festa illumina i vicoli del vecchio borgo di Cagnes-sur-Mer ed offre uno spettacolo artistico accattivante.



Fin dalla sua creazione, Haut-de-Cagnes Art en Fête si è imposto come un appuntamento mensile imperdibile, che mette in luce il talento degli artisti locali che aprono le porte dei loro laboratori.





Ogni prima domenica del mese, la città di Cagnes-sur-Mer offre una programmazione ricca di musica, animazioni e scoperte artistiche ed attira appassionati d'arte e famiglie in cerca di intrattenimento culturale.



Mostre

Château - «Au-delà du regard» - Retrospettiva fotografica di Jacques Renoir

Château-Musée Grimaldi - L'immenso affresco della sala Carlone, un capolavoro del XVII secolo che racconta la triste storia del figlio del Sole.

Église Saint-Pierre – Struttura del XIII° ampliata nel XVI° e XVIII° secolo, restaurata nel 2017

Monument historique Chapelle Notre-Dame de Protection - Realizzata tra il XV° e il XVII° secolo, classificata Monumento Storico, una nuova illuminazione permette di (ri)scoprire gli affreschi del XVI secolo che adornano le pareti del coro.

Dal 5 aprile al 7 aprile si svolgeranno inoltre le Journées Européennes des Métiers D'art.

Saranno aperti i vari Atelier con gli artisti presenti e disponibili a mostrare le proprie produzioni e le varie lavorazioni

Una giornata eccezionale di animazioni e musica

Domenica 7 aprile 2024 alle 15.30 , Il castello-museo Grimaldi ospiterà il pianista Thomasas Dupont-Costantini: un viaggio nel mondo della musica Francese

Con le sonorità cangianti dal romanticismo all'impressionismo. Concerto organizzato dagli Amici del Museo Renoir

Oltre al concerto, animazioni gratuite ritmeranno la giornata promettendo un'esperienza artistica coinvolgente e divertente.

Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo.