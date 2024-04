Saint Jean Cap Ferrat : a maggio torna la “Fête des roses et des plantes”

La 13ma edizione della “Fête des roses et des plantes” si terrà sabato 4 e domenica 5 maggio 2024, dalle 10 alle 19, presso la Villa Ephrussi de Rothschild a Saint Jean Cap Ferrat.

Un'occasione ideale per scoprire i nove giardini classificati come “Jardins Remarquables” dal Ministero della Cultura ed approfittare di un'esposizione e vendita nel Giardino alla francese e di un programma di attività per tutti, tra cui laboratori per bambini guidati dal team dei giardinieri della Villa e visite tematiche organizzate in collaborazione con il capo giardiniere e alla presenza di una guida turistica.

Per un intero fine settimana (il primo del mese di maggio 2024) agricoltori, coltivatori di rose, vivaisti e produttori di derivati esporranno e condivideranno la loro passione e il loro tradizionale know-how con gli amanti dei giardini e delle piante, in una splendida cornice naturale.

La tredicesima edizione della “Fête des roses et des plantes” si prospetta come un’opportunità per riunire amanti delle piante, appassionati di giardinaggio e produttori professionisti la cui vita è pienamente radicata nella terra.

Villa Ephrussi de Rothschild si trova a Saint Jean Cap Ferrat in Avenue Ephrussi de Rothschild numero 1.