Saint Laurent du Var: forum per l’occupazione a Cap3000

Quarto datore di lavoro nel Dipartimento delle Alpi Marittime, CAP3000 organizza martedì 16 aprile 2024, dalle 9 alle 12, il suo 1° Forum per l'occupazione, in partenariato con France Travail, Cap Emploi, Mission Locale Nice Côte d’Azur, Chambre des Métiers et de l’Artisanat e la CCI Nice Côte d’Azur.

Un'opportunità, per le persone in cerca di lavoro, di proporsi ad una ventina di grandi marchi che parteciperanno al forum tra cui Monoprix, Claudie Pierlot, It Villaggio e Jeff de Bruges.

Il Forum rappresenta anche un'opportunità per conoscere i segreti su come prepararsi ad un colloquio di assunzione.

Un workshop curato da France Travail “5 minuti per convincere” permetterà ai candidati di imparare a presentarsi in un tempo limitato.

Due stand saranno inoltre dedicati alla scoperta di nuove professioni e all'implementazione delle competenze e delle capacità dei candidati, spesso ignorate nei curriculum.



Per Julie Magnan Antonini, Direttore comunicazione, marketing e CSR di CAP3000: “L'organizzazione di questo primo forum per l’occupazione segna la volontà di partecipare attivamente al dinamismo economico locale.

Quarto datore di lavoro del Dipartimento delle Alpi Marittime, Cap3000 desidera proseguire il proprio impegno di responsabilità sociali, in perfetta connessione con l'ecosistema della Costa Azzurra.

Essere un creatore di posti di lavoro e un attore in integrazione professionale: Cap3000 si inserisce in questo quadro”.