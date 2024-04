Nizza, a maggio, al Jardin Albert Ier, cinquanta espositori animeranno il salone Bionazur

L'appuntamento è fissato: la ventiquattresima edizione del salone Bionazur si svolgerà a Nizza, al Jardin Albert 1er, Place Massena, da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2024 .



Una cinquantina di espositori proporranno prodotti e servizi con un unico denominatore comune: “vivere meglio”.





Non vi sarà che l’imbarazzo della scelta: cibo e bevande, elettrodomestici per una cucina sana, cosmetici e integratori alimentari, gioielli, abbigliamento anche di seconda mano, servizi, terapisti e formatori assieme con sistemi per il trattamento e recupero delle acque, riciclo e riparazione, cortocircuiti, energia verde, mobilità elettrica, tante opportunità in un unico grande salone.



Tutto in Bionazur va nella direzione di consumare e vivere in modo rispettoso, sostenibile e creativo.

Sarà possibile concedersi una pausa gourmet anche all'ora di pranzo.





In programma anche conferenze su temi diversi.



Informazioni utili:

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2024

Ubicazione: Jardin Albert 1er – Place Massena - Nizza

Dalle 10 alle 19

Ingresso libero



BIONAZUR si svolgerà anche ad Antibes sul Pré des Pêcheurs, dal 4 al 6 ottobre 2024.