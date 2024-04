A Villeneuve Loubet torna il tradizionale appuntamento di fine mese con il mercato italiano

Domenica 28 aprile 2024 dalle 8 alle 17 a Villeneuve Loubet torna il mercato italiano "Viva l'Italia!". Come ogni ultima domenica del mese dalle 8 alle 17 gli espositori del mercato italiano proporranno specialità del Bel Paese

Il mercato italiano si terrà in Allée des Bugadières dove si potranno acquistare antipasti, focacce, panettone, formaggi, salumi, pasta, vini etichettati, miele, pesto e tantissime altre specialità.

Saranno presenti almeno una ventina di produttori.

Sempre domenica 28 aprile 2024, ,nell'ambito della maratona culturale, sono in programma delle visite guidate gratuite.

In programma la mostra “Objets Estampillés France”, con appuntamento dalle 14,30 alle 16,30, all'Espace Culturel André Malraux.



Altra visita guidata è in programma martedì 30 aprile 2024: riguarda la mostra " Jeux de mains, mouvements sportifs " con appuntamento alle 14 alla mediateca Jean d'Ormesson.