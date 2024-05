Saint Paul de Vence: con le lanterne alla scoperta del villaggio

Questa sera, venerdì 3 maggio 2024 alle 20,30, le guide dell'Ufficio del Turismo di Saint-Paul de Vence si mettono a diposizione per una visita guidata con le lanterne.



L’occasione per apprezzare la freschezza delle strade, la serenità del villaggio e lasciarsi raccontare le leggende, gli aneddoti e tutti i segreti di Saint-Paul de Vence da una guida-conferenziere.



Da scoprire al calar della sera, i Monumenti Storici che costituiscono la ricchezza del patrimonio di Saint-Paul, i bastioni, le torri e i ponti, il cimitero e tante altre curiosità.

Un viaggio unico per approfondire la storia e l'intimità del villaggio.



Il tour dura un'ora ed è in lingua francese: la prenotazione è obbligatoria con un numero limitato di posti.

L’appuntamento è all'Ufficio del Turismo, 2 rue Grande.



Costi

Prezzo unico: 10€ a persona.

Gratuito per i bambini fino a 6 anni.

La prenotazione può essere effettuata telefonando all'Ufficio del Turismo: 04 93 32 86 95.