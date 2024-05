Cros-de-Cagnes: una mostra racconta lo sbarco e la liberazione delle Alpi Marittime

A Cagnes-sur-Mer si avvicendano le mostre temporanee ospitate dalla Mairie annexe di Cros-de-Cagnes.

È la volta della mostra “Le débarquement en Provence et la libération des Alpes-Maritimes” in programma dal 6 al 12 maggio 2024 .



Dopo lo sbarco delle truppe alleate sul litorale del Var, il 15 agosto 1944 le forze speciali Americano-canadesi (FSSF) diventarono la punta di diamante della liberazione delle Alpi Marittime.

Avanzarono da ovest a est, appoggiate dai reggimenti aviotrasportati lungo il litorale e sulle montagne.

La FSSF entrò nel dipartimento la sera del 22 agosto 1944, attraversando la Siagne a Saint-Cezaire. Grasse fu liberata il 24 agosto.

Sulla costa, La Napoule venne liberata il 23, Cannes e Antibes il 24, Villeneuve-Loubet il 26.

Cagnes-sur-Mer venne raggiunta il 27 agosto. L'ufficiale US Edwards Hill Thomas era a capo del battaglione della FSSF e William E. Ketchen fu il primo ad entrare nella nostra città a bordo del suo carro «Diamond».

Il primo reggimento della FSSF, in posizione a Val Fleuri, fu oggetto di colpi di mortaio e mitragliatrici, provenienti da una posizione fortificata nel settore di Saint Isidore.

Il 29 agosto il fiume Var fu attraversato e la FSSF entrò a Nizza all'inseguimento dell'esercito tedesco in ritirata.

L'entroterra di Nizza e Menton venne liberato all'inizio di settembre.



La First Special Service Force è stata un'unità di forze speciali canadese-americane creata nel luglio 1942 e sciolta nel dicembre 1944, specializzata nel combattimento in montagna era soprannominata «la brigata del diavolo».

Durante la sua progressione da ovest a est, e attraverso le Alpi Marittime, la FSSF condusse duri combattimenti su tre linee di resistenza, individuate successivamente dalle forze tedesche sulla Siagne, il Loup e il Var.

A partire dal mese di settembre, partecipò a duri combattimenti sulla linea del fronte, lungo il confine italiano.

Il 5 dicembre, la FSSF fu sciolta, con una parte dei suoi reggimenti arruolati nuovamente in occasione della battaglia delle Ardenne.



Villeneuve-Loubet occupa un posto speciale nella storia della FSSF per tre motivi:

Il comune venne liberato solo al termine di aspri combattimenti, a causa della resistenza, accanita dei tedeschi sul Loup.

L'unità vi aveva installato un acquartieramento e proprio a Villeneuve Loubet venne sciolta il 5 dicembre 1944.

Le truppe americane resero allora omaggio ai loro alleati canadesi, durante una sfilata e una rassegna delle truppe che precedettero lo scioglimento.



Il generale di brigata Edward Hill Thomas nacque in Carolina del Sud nel 1919.

Dopo gli studi di ingegneria, fu arruolato nell'esercito nel 1941e prestò servizio nella fanteria paracadutista.

Nel 1944 fu assegnato al comando di un battaglione della «US-Canadian First Special Service Force» con la quale partecipò alla liberazione delle Alpi Marittime e, in particolare, di Cagnes-sur-Mer e ai combattimenti alla frontiera italiana.

Dopo lo scioglimento della FSSF, riprese il comando di un battaglione di fanteria paracadutista e partecipò all'occupazione di Berlino.

Dopo la sua smobilitazione, restò attivo nella riserva fino al 1970 e lasciò l'esercito con il grado di Generale di brigata. Morì nel 2010.

La mostra “Le débarquement en Provence et la libération des Alpes-Maritimes” é stata allestita alla Mairie Annexe di Cros-de-Cagnes in Avenue des Oliviers/Promenade de la Plage 2 e può essere visitata col seguente orario :

6 e 7 maggio: 8-12,30 e 13,30-17

8-12 maggio: 14,30-16.

L’ingresso é libero