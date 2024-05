Nizza, tutto pronto per Notte Europea dei Musei

La Notte Europea dei Musei consentirà di vivere, sabato 18 maggio 2024 , un momento eccezionale: quella sera, i musei di Nizza apriranno le loro porte gratuitamente, dal tramonto e per alcuni fino a mezzanotte.

Percorsi illuminati, percorsi ludici, proiezioni, eventi eccezionali regaleranno un'esperienza museale conviviale e rara.



Quest'anno la manifestazione torna per la ventesima volta dal suo lancio nel 2005: la Notte Europea dei Musei ha attirato ogni anno un vasto pubblico e soprattutto un numero altissimo di giovani.



L’appuntamento è per sabato 18 maggio 2024 a Nizza per una Notte Europea dei Musei, ricca di sorprese.



Questo il programma

Musée Matisse

Jouer sur les dimensions - Grande Section « Les Parmes», dalle 18 alle 19

Atelier en famille « Tatah – Matisse. Sans titre »

Dalle 19 alle 20,30 : Seul ou en famille, rejoignez le Matisse Lab’

Visita commentata «Tatah – Matisse. Sans titre» - Dalle 20 alle 21,30.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

Aperto dalle 18 alle 20

Une bouchée, une œuvre ! Le cocktail du musée des Beaux-Arts

Muséum d'Histoire Naturelle

Aperto dalle 18 alle 21,45

Visite guidate alle 18, 19, 20 e 21.

Palais Lascaris

Aperto dalle 18 alle 21

« La classe, l’œuvre » - Ore 18,30

Concerto a cura dell’Association OPA (Orchestre à Plectres Azuréen) ore 19 e ore 20

Visite flash dei saloni ore 19,30 e ore 20,30

Musée d'Archéologie Nice-Cimiez

Aperto dalle 18 alle 23

Visita del sito archeologico «A Cimiez, tous aux bains!» dalle 18 alle 19,30

Jeu numérique interactif «Archéo-Quizz sur Cemenelum » dalle 20 alle 21,30

Proiezione «Monty Python : La Vie de Brian» dalle 21 alle 23

Musée de pré-histoire Terra Amata

Aperto dalle 18 alle 23

«La machine à remonter le temps » dalle 18 alle 20 (partenza ogni mezz’ora)

«A la rencontre du premier niçois» dalle 20,30 alle 21,30

Atelier participatif d’art préhistorique - «Dessine-moi un biface!» dalle 21,30 alle 23

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain - MAMAC

Il MAMAC é chiuso per lavori, gli avvenimenti sono stati spostati alla Grande Halle du 109, Pôle de cultures contemporaines, 89 route de Turin, 06300 Nice.

Orario dalle 19 alle 23

Ore 20,30 Rencontre avec Yves Klein a cura del M.I.I.M, Médiations Innovantes et Itinérantes du MAMAC.

Musée de la Photographie Charles Nègre

Visita alla mostra « Henri Dauman, The Manhattan Darkroom » ore 18,30

«Performance musicale et contée» ore 20

Villa Masséna

Orario dalle 18 alle 22

Come andare ai musei di Nizza, utilizzando i mezzi pubblici

Musée Matisse

164, avenue des Arènes de Cimiezz

Bus n° 5, 16, 18, 33, 40, 70 – arrêt Arènes / Musée Matisse

MAMAC

La Grande Halle du 109, Pôle de cultures contemporaines, 89 route de Turin

Bus : lignes 7, 14, 19, 88, LR116

Ligne n°1 du Tramway : arrêt Vauban puis correspondance bus 14 arrêt Abattoirs ou 10mn à pied

Palais Lascaris

15, rue Droite

Tramway ligne 1 – arrêt Cathédrale / Vieille Ville

Bus n° 12, 30 – arrêt Cathédrale / Vieille Ville

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25, boulevard Carnot

Ligne n°2 du Tramway - Arrêt Port Lympia

Bus n°7, 15, 38 - arrêt Carnot

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33, avenue des Baumettes

Bus n° 38 – arrêt musée Chéret

Ligne n°2 du Tramway – arrêt Centre Universitaire Méditerranéen

Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez

160, avenue des Arènes de Cimiez

Bus n° 5, 16, 18, 33, 40, 70 – arrêt Arènes / Musée Matisse

Musée Masséna

65, rue de France

Bus n°12 – arrêt Gambetta / Promenade

Bus n° 8 – arrêt Rivoli

Ligne n°2 du Tramway – arrêt Alsace Lorraine

Museum d’Histoire Naturelle

60, boulevard de Risso

Tramway ligne 1 e 2 – arrêt Garibaldi

Bus : Lignes 12 et 15 – Promenade des Arts

Lignes 30, 33, 38 – Promenade des Arts.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1, Place Pierre Gautier

Tramway ligne n°1 – arrêt Opéra – Vieille Ville