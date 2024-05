Nizza, quant’è bella la “vita da cani”! (Foto)

Anche per i cani, Nizza tra le città più piacevoli di Francia, per quanto riguarda la vita da cani!

A decretarlo la consueta classifica annuale redata da “30 millions d’amis”, una rivista specializzata nel settore che ha preso in esame le città con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Anche per quest'anno a Nizza é stato assegnato il secondo posto nella categoria delle città con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

La capitale della Costa Azzurra é preceduta da Lille e seguita da Bordeaux.

Una notizia che, pare, faccia piacere ad un nizzardo su due, data la diffusione dei quattro zampe (cani e gatti) in città.

Il secondo posto in classifica suona a riconoscimento per la “Mission sur la condition animale”, creata in comune fin dal 2015, con lo scopo di occuparsi proprio degli animali e della loro qualità della vita.

Cosa offre Nizza al principale e più fidato amico dell’uomo?

12 aree gioco per cani (cani senza guinzaglio)

Due spiagge per cani (Lenval e Carras), mentre una terza dovrebbe essere inaugurata fra qualche settimana;

Accesso per piccoli animali tenuti in ceste sui trasporti pubblici.

Distribuzione gratuita di sacchetti per gli escrementi (700 punti di distribuzione)

7 siti per i cani

Inoltre

Campagna contro l'inciviltà, in particolare sugli escrementi di cani.

Campagna contro l'abbandono

Pagina dedicata agli animali sul sito del Comune

Educazione all'adozione responsabile nelle scuole

Verifiche sulle problematiche legate agli animali in città (fastidi, reclami, consigli)



Infine sono state adottate alcune iniziative che hanno inciso sulla valutazione finale:

Autorizzazione all'accesso senza guinzaglio ai cani adibiti all’assistenza alle persone in 152 parchi e giardini cittadini.

Sperimentazione dell’accesso sui tram a tutti i cani muniti di museruola e tenuti al guinzaglio da un adulto

Creazione di una brigata di polizia municipale specializzata in maltrattamenti sugli animali.

Autorizzazione per i dipendenti della Métropole Nice Côte d’Azur a recarsi sul posto di lavoro con i loro animali (non solo cani, ma anche gatti e persino uccelli).

Organizzazione, in occasione del Carnevale di Nizza, di una “parata degli animali” sulla Promenade.