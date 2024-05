“Les Corniches della Riviera, habitat naturali e biodiversità”, una mostra alla Maison de la Nature di Èze

Nuova mostra alla Maison de la Nature che si trova all’interno del Parc de la Grande Corniche ad Èze : si tratta di “Les Corniches de la Riviera, habitats naturels et biodiversité – Natura 2000”.

La mostra può essere visitata fino a domenica 15 settembre 2024: un’occasione anche per scoprire l'ambiente atipico del parco e delle specie che ospita.

Il sito Natura 2000 delle Corniches de la Riviera, situato nel sud-est della Francia, è costituito da una catena di massicci, balconi costieri e coste.

Il Dipartimento delle Alpi Marittime è impegnato a preservare questo sito che costituisce un importante patrimonio naturale.

Il particolare ambiente delle Corniches de la Riviera è stato riconosciuto di importanza mondiale per la protezione di numerose specie endemiche, in particolare l'emblematica Nivéola de Nice, la cui presenza è all'origine della classificazione come zona Natura 2000.

La mostra, realizzata con il supporto scientifico del Conservatorio Botanico Naturale del Mediterraneo, é composta da 19 pannelli tematici che offrono ai visitatori una maggiore comprensione dello spazio naturale protetto e dei legami con le specie che lo abitano.

La Maison de la Nature è liberamente accessibile, dal mercoledì alla domenica e nei giorni festivi. È accessibile alle persone con mobilità ridotta con parcheggio e rampa di accesso. Orari di apertura: 9,30-12,30 e 13,30-17.