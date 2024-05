Nel 2025 Peserico sbarcherà anche a Montecarlo

Peserico, uno dei brand più conosciuti dell’alta moda italiana, il prossimo anno aprirà un grande store monobrand, anche a Montecarlo, nel quadro dell’ampliamento del proprio retail che, sempre nel 2025, lo porterà ad inaugurare propri spazi anche a Monaco di Baviera, Saint Moritz, Nizza, Barcellona, Londra ed altri spazi tra Corea, Stati Uniti ed Emirati Arabi.

Montecarlo è una delle località turistiche più esclusive del mondo e in questo contesto Peserico ha già trovato ed aperto propri spazi a Puerto Banus, a pochi passi da Marbella in Spagna, a Cortina, Sylt in Germania, a Forte dei Marmi, Capri e Santa Margherita mentre a giorni sarà la volta di Palma di Majorca, nelle Baleari.

Per Peserico, che contemporaneamente, ad ore, aprirà ad herbin in Cina, si tratta della continuazione di un programma retail iniziato con successo da qualche anno e che già portato all’apertura di una sessantina di boutiques. Un programma ambizioso e positivo che, ad esempio, nei primi tre mesi di questo 2024 ha portato ad un aumento dei ricavi nel retail del 25%.