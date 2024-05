La Liguria conquista il primo posto con l’assegnazione di Bandiere Blu

La Liguria conquista il primo posto quale regione con l’assegnazione di Bandiere Blu: 34 complessivamente e guida la classifica nazionale. E come ogni anno anche i porti di Aregai e San Lorenzo, i prestigiosi porti d turistici del Gruppo Cozzi Parodi oggi in co-gestione con D- Marin hanno conquistato la bandiera Blu. La governance delle prestigiose Marine gestite da D – Marin oltre ad approccio gestionale incentrato sul cliente e volto alle innovazioni digitali, si ispira ai principi ambientali e sociali.

La bandiera Blu viene assegnata infatti, per la qualità dell’acqua, la gestione ambientale, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la presenza di aree pedonali e ciclopedonali. Grazie a quest’ultimo indicatore i 2 porti “la fanno da padroni”. Posti al di sotto della pista ciclabile della Riviera che da Ospedaletti collega Imperia per quasi 40 Km, i 2 porti e le spiagge annesse possono beneficiare di un’oasi di tranquillità lontano dal traffico dell’Aurelia.

Inoltre la migliore acqua cristallina, i fondali adatti al diving che non ha nulla da invidiare a quelli della vicina costa azzurra, e il migliore campo di regata, a detta degli esperti regattanti, che anche quest’anno hanno colorato il nostro litorale, sono elementi che assieme ai controlli sulla gestione dei rifiuti, l’installazione del Seabin la macchina mangia plastica e la piantumazione di alberi d’alto fusto e di vegetazione mediterranea nei parchi tematici prospicenti i porti sono ingredienti per una corretta gestione e conservazione delle nostre bellissime coste. E per questo siamo stati premiati!