Operazione "Monaco Zero Mégots": realizzati lavori di livellamento per la spiaggia del Larvotto

La stagione balneare 2024 sta per iniziare e il Governo del Principe afferma, anche quest'anno il proprio impegno a garantire la qualità e la sicurezza delle spiagge, come dimostra la dichiarazione di conformità basata sui risultati dell'anno precedente e pubblicata su ogni sito di balneazione.

La stagione balneare è un periodo molto atteso, offrendo a tutti la possibilità di godersi i bagni al mare. A tal fine e per garantire un ambiente ottimale per tutti, sono stati realizzati lavori di livellamento sulla spiaggia del Larvotto.

Per garantire la qualità sanitaria delle acque di balneazione, la Direzione dell'Ambiente effettua prelievi e analisi settimanali i cui risultati sono affissi settimanalmente alla stazione di polizia del Larvotto e su ciascun sito affinché le informazioni siano facilmente accessibili a tutti gli utenti.

La Società Monegasca di Risanamento continuerà a lavorare dalle 8 alle 18, ogni giorno, per garantire la pulizia e l'igiene delle spiagge, sia in terra che in mare. Come ogni anno, l'operazione «Monaco Zero Mégots», condotta dal Comune di Monaco, dalla Società Monegasca di Risanamento e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi, sensibilizzerà residenti e turisti all'inquinamento del nostro ambiente, in particolare attraverso i mozziconi di sigarette.

Di fronte alle sfide poste dalle meduse ogni estate, la Direzione degli Affari Marittimi installerà una rete anti-meduse dal 1º giugno 2024, rafforzando la sicurezza per tutti i bagnanti. In uno spirito di sensibilizzazione e di educazione, la Direzione dell'Ambiente ha il piacere di presentare la «Guida per una balneazione responsabile e sicura nel Principato».

Questo documento mira a promuovere le buone pratiche di balneazione, garantendo così un'esperienza sicura e piacevole per tutti.

Il Govermo invita residenti e visitatori a godere delle spiagge e delle strutture del Principato, nel rispetto delle norme di sicurezza e di pulizia. L'estate del 2024 si annuncia come una stagione eccezionale, dove relax e responsabilità ambientale si incontrano per il piacere di tutti