Al Grimaldi Forum di Monaco aperte le prenotazioni per la commedia di Natale

La commedia musicale arriva sul palcoscenico della Salle des Etoiles del Grimaldi Forum dal 27 al 29 novembre prossimi.

La sera di Natale, il giovane Buddy Hobbs si infila per errore nella borsa di Babbo Natale.

Trasportato fino al Polo Nord, viene scoperto da Babbo Natale che lo alleva come un folletto. Anni dopo, Buddy decide di partire per New York alla ricerca della verità sulle sue origini.

Adattamento scintillante del film omonimo, ELF vi immergerà subito nella magia del Natale, non aspettate dunque a prenotare.

Prenotazioni online su Montecarloticket o al numero 00377 99 99 30 00