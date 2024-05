Cagnes sur Mer : tutto pronto per le Nuits Lyriques de l’Hippodrome

La quinta edizione delle Nuits Lyriques de l’Hippodrome, un imperdibile evento estivo che mette in risalto l’eccellenza musicale raggiunta da molti giovani, si svolgerà a Cagnes sur Mer venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno 2024 con avvio alle ore 21.



Il programma prevede che venerdì 7 giugno si tenga il concorso “Grand prix de la voix” e sabato 8 giugno la “Soirée prodigieuse”.

I due eventi si svolgeranno davanti alle tribune dell’Ippodromo de la Côte d’Azur, all'aperto con il Mediterraneo come sfondo: gli spettatori assisteranno alla fase finale del concorso dedicato alla scoperta di una ventina di giovani voci internazionali.



Durante il concerto gli spettatori si trasformeranno in giuria per votare e assegnare il “premio del pubblico”.

La giuria, composta da professionisti di alto livello, opererà sotto la direzione artistica del soprano Elizabeth Vidal e del basso baritono André Cognet.





Oltre alle esibizioni dei 6 “prodigi” che si esibiranno sabato 8 giugno, molti dei quali vincitori dello spettacolo Prodiges trasmesso su France 2, sarà l'orchestra composta dai migliori strumentisti del conservatorio regionale di Nizza ad accompagnare la serata sotto la direzione del loro nuovo direttore Arnaud Pairier e di giovani direttori.



Il padrino del festival è il celebre Jean Renard, compositore dei più grandi successi di Johnny Halliday e l'ospite speciale Hakob Ghasabian, già vincitore dei “prodiges” nella categoria canto divenuto un vero beniamino dei social network.