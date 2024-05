Saint Paul de Vence, straordinaria mostra del designer Ora-ïto (Foto)

La Galleria Podgorny, a Saint Paul de Vence, presenta fino al 15 luglio 2024, una mostra del designer Ora-ïto.

Vera immersione nell'universo dell'artista, la mostra Grammatology utilizza il vocabolario formale di Ora-ïto.

Attraverso la semplificazione delle sue forme, Ora-ïto ritorna alla fonte delle espressioni che hanno fondato la sua pratica e che prendono in prestito tanto dal modernismo accademico quanto dalla razionalità organica.

Type B (Rouge) - Deux Rectangles & Un Cercle, 165 x 146 x 12 cm, Plaques d’Aluminum peintes

I pezzi presentati possono essere intesi individualmente o interpretati insieme: se variano i colori delle forme, rimane la presenza ricorrente del bianco, che collega i diversi volumi colorati, come quella del nero che li rafforza attraverso la sua neutralità.

La mostra si estende oltre le mura con sculture monumentali presentate alla Colombe d’Or e al Lavoir situato all’ingresso del villaggio di Saint-Paul-de-Vence.



Ora-ïto si è fatto notare nel 1998 con i suoi Virtual Products: opere virtuali, visioni immaginarie che sono state da acquisite dal Fonds national d’art contemporain (FNAC).

Collabora con marchi internazionali, come Adidas, Christofle, Guerlain, Nike e i più grandi marchi italiani di arredamento come Cassina, Cappellini e Artemide.

In particolare, ha progettato gli interni dell'ammiraglia Toyota sugli Champs-Elysées e reinventato il layout dei cinema Pathé. Immagina i treni della nuova linea tranviaria di Nizza nel 2016 per Alstom e della nuova metropolitana di Marsiglia nel 2024.

Type B (Vert) - Deux Rectangles & Un Cercle, 165 x 146 x 12 cm, Plaques d’Aluminum peintes -- Type C (Vert) - Deux Lignes, 220 x 24 x 10 cm, Plaques d’Aluminum peintes



Il suo lavoro è regolarmente presentato sulle più grandi riviste di design (Wallpaper, Taschen, Phaidon).

Nel 2004, gli è stato assegnato un Red Dot Design Award per la sua lampada One Line, pubblicata da Artemide e nominato Chevalier des Arts et des Lettres dal Ministro della Cultura Frédéric Mitterrand nel 2011. Nel 2016, sei pezzi emblematici dello Studio Oraïto entrano nelle collezioni del Centre Pompidou, a testimonianza dell'impatto duraturo del suo lavoro sull'arte e sul design.



Nel 2013 acquista e trasforma la palestra Cité Radieuse di Marsiglia in un centro d'arte, il MAMO.

Saint-Paul-de-Vence è cara al cuore di Ora-ïto: fu in questa città d'arte che suo nonno, proprietario della galleria Frédéric Gollong, presentò le creazioni di Max Ernst, Jean Arp e Picasso. Ora vi vive parte dell'anno.



Informazioni utili

Mostra Grammatology

Fino al 15 luglio

Galleria Podgorny Robinson

Tutti i giorni dalle 11 alle 19 e su appuntamento

Place du Général de Gaulle, 06570 Saint-Paul-de-Vence

Fuori le mura al Lavoir