Notte Europea dei Musei, il programma dei Musei nazionali della Costa Azzurra

Sabato 18 maggio 2024, in occasione della ventesima edizione della Notte Europea dei Musei, a partire dalle ore 18, i musei nazionali delle Alpi Marittime propongono una serie di iniziative.



Museo Nazionale Marc Chagall, Nizza

Dalle ore 18 alle 19 - Laboratorio per famiglie “Crea il tuo animale ibrido” tra collage e colori;

Dalle 19,30 alle 22,30 - Visite guidate sotto forma di giochi sensoriali - Partenza nel giardino del museo ogni mezz’ora dalle 20,30.





Museo Nazionale Fernand Léger, Biot

Dalle 19 alle 20 - Défilé della “collezione Léger” -

Sfilata di costumi ideati dagli studenti di DN MADE Spectacle – Costumi di scena del liceo Les Coteaux di Cannes, per la mostra “Léger Défilé!”. Alla sfilata seguirà l'installazione dei pezzi tessili negli spazi espositivi, con un momento di confronto sulle tecniche e sui saperi legati ai mestieri della creazione del costume.

Dalle 19 alle 22 - Laboratori di creazione di costumi. I partecipanti, grandi e piccini, potranno vestire i panni delle apprendiste sarte nel laboratorio del museo trasformato per l'occasione in laboratorio creativo!



Dalle 19,45 alle 21,45 - Visite guidate “Léger Défilé!” - Il museo si adorna dei suoi ornamenti più raffinati con l'esposizione di una quarantina di costumi originali, ispirati all'opera di Fernand Léger.