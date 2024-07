Il Conservatorio di Musica di Mentone, i suoi studenti e i suoi insegnanti si avviano alla conclusione di un anno musicale particolarmente ricco.

E per festeggiare la fine dell'anno in grande stile, i musicisti, giovani e meno giovani, vi invitano a unirvi a loro per una mattinata di festa in Place de la Mairie sabato 29 giugno, dalle 10.00 alle 12.00.