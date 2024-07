“Mirómatisse, al di là delle immagini”: una straordinaria mostra a Nizza e Barcellona

Henri Matisse, Collioure en août, 1911, uile sur toile, 89 × 116 cm ,Ancienne collection Paul Poiret, Georges Salles. Crédit photo © Summit Trust Geneva for the Sidarta Collection © Succession Henri Matisse

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Museo Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata ai rapporti tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

A prima vista, la messa in relazione dei due artisti può sembrare sorprendente.

Appartengono a generazioni diverse (Matisse è nato nel 1869, Miró nel 1893) e sono generalmente associati a diversi ambienti artistici (fauvismo per Matisse, surrealismo per Miró) con approcci estetici distinti (l’armonia “decorativa” per Matisse, l’inquietante stranezza per Mirò).

Joan Miró, La Plage à Cambrils, 1917 - Huile sur toile, 59,7× 73 cm - Collection particulière (H. Nahmad).© Nahmad Collection © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2024

Senza cercare di nascondere queste differenze, essenziali per caratterizzare il loro rapporto, la mostra mette in evidenza i rapporti profondi, duraturi e costruttivi tra i due artisti, tra le loro concezioni dell'arte e tra le loro opere.

Matisse e Miró basarono la loro attività creativa sulla critica approfondita della tradizione delle immagini in Occidente.

Le loro pratiche pittoriche ampliate e il disegno sono stati guidati da questa preoccupazione: é per questo motivo che si sono riconosciuti e reciprocamente ammirati.

Partendo da una base biografica, il percorso espositivo ritorna ai momenti centrali della loro attività artistica: lo spirito del Fauvismo per Miró, tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse attraverso le opere di Miró, dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta poi le loro pratiche condivise, confrontando l’assassinio della pittura di Miró e l’estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali, fino al “faccia a faccia” finale tra opere maggiori, dal valore testamentario, di ciascuno dei due artisti.

La mostra è organizzata in collaborazione con la Fundació Joan Miró, a Barcellona.

Potrà essere visitata fino al 29 settembre 2024 al Museo Matisse di Nizza poi alla Fundació Joan Mirò, a Barcellona.

Il Musée Matisse si trova a Nizza in Avenue des Arènes de Cimiez 164.