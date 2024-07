L'Oroscopo di Corinne dal 28 giugno al 4 luglio

ARIETE: Esternate i patemi: reprimerli avrebbe l’unico scopo di alimentare somatizzazioni o guastare delle giornate simpatiche e carismatiche. L’influsso della Luna, che il 28 giugno forma l’ultimo quarto nella vostra costellazione, rende la settimana irrequieta, sfacciata, ma simultaneamente risolutiva per ciò che sta a cuore. Afa e fiacca vi manderanno in catalessi: bevete tanta acqua e contenetevi nell’alimentazione! Allettante week end e salute da sorvegliare.

TORO: Dopo un periodo fremente dovreste abbandonarvi al dolce “far niente” … Se fattibile allontanatevi dal solito habitat, trovatevi con un gruppetto, accarezzate un dolce progetto ma, soprattutto, rilassate una mente in perpetua fermentazione … Riceverete degli inviti, aderirete a uno spettacolino e vii caverete un pallino anche se qualcuno cruccerà o, con i suoi modi di fare, stizzirà. Sotto l’egida di Marte congiunto al Sole succederanno cose strane. Sabato agitato, domenica ruspante.

GEMELLI: Siete sulla sponda ad aspettare che qualcosa di appagante succeda e, indipendentemente dal scetticismo o dal timore di sbagliare, la spunterete trionfando sulle avversità. Una femmina, puzzante lontano un miglio di falsità andrà messa in riga, ad un uomo le dovrete cantare chiare e in fatto di quattrini occhio a non farvi abbindolare. Chiuderete inoltre un’annosa faccenda o tratterete con gente indossante un camice o un’uniforme. Il week end porterà delle novità.

CANCRO: Trafelati e nervosi ma pur sempre briosi e spiritosi conquisterete il prossimo col vostro sex appeal riuscendo a strappare consensi sino a ieri negati … Occhio solo a non strafare: non essendo la forma perfetta rischiereste di incappare in indisposizioni scansabili riducendo lo stress. Croci e delizie accompagneranno giornate strampalate compreso un incontro più stuzzichino di un aperitivo, una bruschetta, un salatino …Omaggi e feste a gogò per chi compie gli anni.

LEONE: Tempi duri per gli ingenui, gli schietti o i troppo buoni! Rischiate infatti di prendervela nel frac per eccesso di zelo o fiducia mal riposta a meno che non vi tuteliate diffidando di personcine melliflue, approfittatrici o mentitrici … Se scoraggiati confidate in chi sa dare ottimi suggerimenti e non ghigna sui vostri propositi e sentimenti! Annuncio rasentante l’assurdo. Riuscita in un intento, amici da ringraziare per un immenso favore e week end assai singolare.

VERGINE: Respirate profondamente, combinate qualcosa di elettrizzante, fate della filosofia un precetto, soprassedete su un torto o dispetto, date ed esigete rispetto, in amore moderate il tono, cercate di capire le motivazioni di tante irritazioni e se ultimamente con “lui” o “lei” avete questionato sappiate che una riappacificazione sarà a portata di sublimazione. Fatevi inoltre un piccolo regalino, cavatevi uno sfizietto e recatevi nel luogo prediletto. Sabato e domenica infuocati.

BILANCIA: È scoppiata l’estate e con essa la voglia di sole, di mare e di sogni da accarezzare… Avete pedalato in salita, coltivato speranze, superato prove, ed ora potete benissimo reclamare diritti e pensare a voi stessi. Ciononostante mal tollererete chi soffoca ed inibisce ma, poiché ognuno fa ciò che gli si consente, anziché lamentarvi, chiarite la vostra posizione e reclamate libertà di azione …Una pizza, un gelato e quattro ciance vivacizzeranno il week end.

SCORPIONE: Gli astri invitano alla diffidenza perché, con l’opposizione di Marte, le infinocchiate saranno a portata di giornata… C’è inoltre chi vi critica in sordina tentando di ficcare il naso nelle vostre faccende private ma basterà limitare le intime confidenze e ogni rogna verrà scampata… Fattibili delle sorpresine, un’arrabbiatura, delle cosine da sistemare e degli amici da contattare per una pizza e liberatorie chiacchierate ma occhio alle scottature: sia affettive che solari!

SAGITTARIO: State attraversando una fase delicata e, stufi della condizione attuale, andrete a volte in tilt specie se reputate che tutto vada storto. Ma tranquilli perché di qualsiasi problema si tratti lo risolverete egregiamente riportando, intorno a voi, uno spizzico di pace e in ciò vi sarà assai d’aiuto il consiglio di una persona disposta a darvi una mano. Infatti verso il week end tirerete respiri di sollievo affrontando il mese di luglio con grinta e determinazione. Gioia impensata.

CAPRICORNO: Leggermente giù di carreggiata non avrete voglia di perdervi in melensaggini o dar retta alle insulse chiacchiere di interlocutori che mandereste volentieri a quel paese… Ciononostante dovrete dipendere da qualcuno, far buon viso a sibillina sorte e accontentarvi, per il momento, di ciò che passa il convento. Non da escludere delle scelte da compiere, un’economia da inquadrare, una buffa novella e dei simpaticoni da contattare per una serata speciale.

ACQUARIO: L’erba del vicino non è mai la più verde: rimembratelo a chi fa dell’invidia un baluardo e, se feriti nella dignità e nell’orgoglio, sappiate che la spunterete vedendo tante stelline ravvivare il percorso della serenità, del successo e del sogno concretatosi… Siate altresì fermi nei propositi e preparatevi a variazioni nello status quo, incontri o acquisti elettrizzanti, una domenica all’insegna dell’imprevedibilità o un ritrovo mangereccio. In caso di maltempo evitate viaggi!

PESCI: Preparatevi psicologicamente ad una fase ambivalente: da un lato alcuni timori svaniranno e le stelline vi sosterranno mentre, dall’altro, Saturno nel segno fomenterà nervosismo, ritardi ed impedimenti ma facendo della positività un baluardo ve la caverete egregiamente! Non da escludere alterchi con un uomo, un familiare da sgridare per indurlo a migliorare, degli aggeggi da aggiustare e un weekend peculiare. Sborsi per la casa. Colon irritabile o doloretti sparsi.

E che le stelle, nelle notti d’estate, accendano l’incanto di speranze realizzate…