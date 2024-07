Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie?

Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

I pollini delle graminacee nei prossimi giorni continueranno a infastidire chi soffre di allergie. Anche se il peggio sembra essere passato, le concentrazioni di pollini rimarranno sufficientemente elevate da causare un rischio di allergia medio-alto.

Il caldo, che favorisce l'emissione di polline da parte delle graminacee, dovrebbe attenuarsi, portando un po' di tregua ai soggetti allergici.

Attenzione però al rischio asma temporalesco, perché un violento peggioramento temporalesco (precipitazioni intense, grandine, venti violenti).

Durante i temporali, le concentrazioni di polline aumentano rapidamente vicino al suolo con forti venti discendenti che portano il polline dell'erba dagli strati d'aria superiori agli strati d'aria vicino al suolo.

A causa dell'elevata umidità dell'aria, delle raffiche di vento e delle variazioni del campo elettrico dell'atmosfera, i pollini si riempiono d'acqua e scoppiano.

Ciò si traduce in sottili particelle allergeniche che possono penetrare ancora più in profondità nei polmoni. Questo fenomeno può scatenare gravi attacchi di broncospasmo.





Il rischio di allergia sarà inferiore per altre piante erbacee come l'ortica (famiglia delle Urticacee), il platano e l'acetosella, nonché per il polline di alberi da fiore come querce, castagni, tigli e ulivi.



Consigli pratici

Chi soffre di allergie può seguire questi consigli pratici per proteggersi meglio dai pollini e limitare la propria esposizione: consultare regolarmente i siti internet specializzati, sciacquare i capelli la sera, aerare l'alloggio prima dell'alba e se possibile dopo il tramonto, evitare di asciugare la biancheria all'aperto, tenere i finestrini dell'auto chiusi per evitare che i pollini entrino nell'abitacolo, indossare una mascherina all'aperto, evitare attività sportive all'aperto che comportino una sovraesposizione ai pollini.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: