Francia, dalla trasparenza dei prezzi nei supermercati all’aumento del gas: cosa cambia a luglio 2024

Nuovo piano di risparmio per i giovani, nuovo obbligo specifico di informazione dei consumatori nei supermercati (“reduflation”), apertura del servizio di correzione delle dichiarazioni online, aumento del prezzo del gas: queste le novità che il mese di luglio serba ai francesi.



Gas

Il prezzo di vendita di riferimento del gas naturale aumenta dell'11,7% a luglio 2024 rispetto al mese di giugno.



Aiuti ai giovani

Per gli under 21 sono disponibili nuovi piani di risparmio destinati a finanziare progetti legati alla transizione: si tratta dei futuri piani di risparmio climatico.





“Shrinkflation”

Dal 1°luglio 2024 i supermercati devono informare i consumatori dei prodotti soggetti a “shrinkflation”, detta anche “reduflation”.

I supermercati dovranno informare i consumatori dei prodotti la cui quantità diminuisce, ma che vengono venduti allo stesso prezzo o a un prezzo superiore.



“Shrinkflation” (chiamata anche reduflation) è il termine utilizzato per definire la pratica commerciale secondo la quale il prezzo del prodotto aumenta o rimane invariato mentre la quantità venduta diminuisce.

Sebbene legale, questa pratica è controversa perché il consumatore non può rilevarla al momento dell'acquisto.

Pertanto, per una maggiore trasparenza, i distributori dei negozi di medie e grandi dimensioni dovranno, a partire dal 1 ° luglio 2024 , informare il consumatore dei prodotti di consumo interessati da questa pratica di “shrinkflation”.

Questo nuovo obbligo di informazione riguarda i negozi con una superficie di vendita superiore a 400 m² .



Tasse

Si può rimediare ad un errore trasmettendo una dichiarazione dei redditi correttiva, se ci si accorge di aver trasmesso informazioni inesatte alle autorità fiscali.



Dichiarazione di proprietà immobiliare

Quest'anno occorrerà compilare la dichiarazione di proprietà immobiliare solo se non la si é fatta l'anno scorso o in caso di cambio di occupazione dell’immobile.



Alloggio

Dal 1° luglio cambierà la modalità di calcolo della diagnosi di prestazione energetica (DPE) per le abitazioni con superficie inferiore o uguale a 40 mq.

Filtri termici: DPE si evolve per superfici inferiori a 40 mq



Lavoro

Si sta evolvendo la indennità di mobilità, contributo dovuto dai datori di lavoro con più di 10 dipendenti che consente di finanziare il trasporto pubblico.



Alloggio

Andrai presto in vacanza? Per evitare furti è possibile aderire all'operazione tranquillità vacanze.

Operazione Vacanze Tranquillità è un servizio di polizia e gendarmeria che si offre di vigilare la casa durante le assenze prolungate e di avvisare in caso di anomalia (voi stessi o una persona di fiducia vicina al luogo). La sorveglianza è assicurata da pattugliamenti effettuati di giorno e di notte, durante la settimana e nei fine settimana.

Il sistema funziona in tutti i dipartimenti francesi. L'iscrizione può essere effettuata durante tutto l'anno, anche al di fuori delle vacanze scolastiche. La durata dell'assenza non può superare un anno.